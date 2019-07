Georg-Büchner-Preis für Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss

Darmstadt

Der Mann wird viel geehrt, und doch kann er sich nicht daran gewöhnen. Als der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Lukas Bärfuss im vergangenen Jahr in Hannover den Preis der Literatour Nord entgegennahm, machte er aus seiner Aufregung keinen Hehl. „Körperlich bin ich hier, aber psychisch noch ganz woanders“, sagte der Autor, der mit seinem Roman „Hagard“, einer bedrohlichen Stalking-Geschichte, den Literaturwettstreit der VGH-Stiftung gewonnen hatte. Eine so hohe Auszeichnung für sein Werk – das kam Bärfuss damals fast unwirklich vor.

Dieses Gefühl dürfte er nun noch gesteigert erleben, denn am Dienstag gab die Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt bekannt, dass Bärfuss in diesem Jahr mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt werden soll – der renommiertesten Auszeichnungen für Literatur in Deutschland.

Erste Texte fürs Theater

Mit einer solchen Ehre könne doch nun wirklich niemand rechnen, sagte Bärfuss – und schob eine nähere Erläuterung hinterher, die allein ihn schon fast als würdigen Preisträger erscheinen lässt: „Das ist der Engelskuss, der einen da trifft.“

Bärfuss hatte seine literarische Karriere zunächst als Dramatiker begonnen, bereits um die Jahrtausendwende gehörte er zu den meistgespielten zeitgenössischen Autoren auf deutschen Bühnen. In Hannover wurde 2010 sein Stück „Parzival“ uraufgeführt. Regie führte Lars-Ole Walburg. Mit dem bisherigen Intendanten des Schauspiels Hannover arbeitete Bärfuss auch bei der Inszenierung des Stücks „Zwanzigtausend Seiten“ zusammen. Die Uraufführung fand 2012 in Zürich statt.

Hohe Stilsicherheit

Zu den bekanntesten Prosawerken des Autors gehören neben „Hagard“ die Romane „Hundert Tage“ über den Völkermord in Ruanda sowie „Koala“ über den Suizid seines Bruders.

„Bei Lukas Bärfuss gibt es immer einen Rest. Etwas Unheimliches, Geheimes, das an unserem Innersten rührt“, urteilte die Literaturkritikerin Maike Albath 2018 in ihrer Laudatio für den Preis der Literatour Nord. „Mit hoher Stilsicherheit und formalem Variationsreichtum erkunden seine Dramen und Romane stets neu und anders existenzielle Grundsituationen des modernen Lebens“, teilte nun die Büchner-Akademie mit. Es seien Qualitäten, die zugleich Bärfuss’ Essays prägen, in denen er die heutige Welt mit furchtlos prüfendem, verwundertem und anerkennendem Blick begleite.

Von Max Frisch bis Terézia Mora

Bärfuss soll den mit 50.000 Euro dotierte Büchner-Preis am 2. November in Darmstadt entgegennehmen. Die Akademie vergibt die Auszeichnung seit 1951 an Schriftsteller, die in deutscher Sprache schreiben. Die Preisträger müssen „durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten“ und „an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben“.

Zu den Preisträgern gehören Max Frisch (1958), Günter Grass (1965) und Heinrich Böll (1967) sowie seit 2014 Jürgen Becker, Rainald Goetz, Marcel Beyer, Jan Wagner und zuletzt die Schriftstellerin Terézia Mora.

Von Stefan Arndt