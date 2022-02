Hannover

Kann man Bilder wahrnehmen, ohne ein Bild zu sehen? Beim Konzert des Neuen Ensembles im Sprengel-Museum im Rahmen der aktuellen Foto-Ausstellung „True Pictures“ ist das jetzt mit der Uraufführung von „Breaking 2022“ des US-amerikanischen Komponisten George Lewis geschehen.

Dazu haben der Verein „Musik für heute“ und das Netzwerk Musik 21 Lewis um seine musikalische Reaktion auf eines der ausgestellten Fotos gebeten. Lewis ist Posaunist, Spezialist für elektronische und computergestützte Musik sowie Multimedia-Installationen, komponiert aber auch notierte Musik.

Jeder gegen jeden

Von dem Plan, Musik zu einem bestimmten Bild zu schreiben, verabschiedete sich Lewis aber beim Schreiben der Musik. „Stattdessen wurde es ein eigenes musikalisches Bild, das man sich selbst vorstellen muss“ erläuterte der Komponist vor der Uraufführung. Und weiter: „Der Fluss der Dinge ist zerbrochen, die Gesellschaft zerspalten, gleichsam ohne inneren Wohnsitz. Das spiegelt mein Stück wider.“ Und in der Tat erscheinen durch die collageartig aufgebauten Strukturen des Stückes bildliche Suggestionen von Abbruch, Zusammenbruch und Zersplitterung.

Leidenschaftlicher Grundton: Der Komponist George Lewis im Sprengel-Museum. Quelle: Nancy Heusel

Mit unbändigem Einfallsreichtum, leidenschaftlichem Grundton und farbiger Instrumentierung zeichnet Lewis ständig wechselnde Situationen, in denen gerade entstandene Klangfelder zerfasern und zerbrechen. Schon der ohrenbetäubende Einstieg lässt Bilder von tosendem Großstadtleben entstehen, bei dem alle durcheinanderlaufen und scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Es gibt auch Aufbrüche, in denen es leise, fast zärtlich zugeht. Und die Posaune versucht, im Getöse eine Melodie durchzusetzen, die Flöte desgleichen. Aber es gelingt nicht. Die stillen Momente und melodiösen Aufbrüche gehen unter im zersplitterten, brutal-atonalen Sound, gleichsam jeder gegen jeden.

Lesen Sie auch 25 Jahre „Musik für heute“: Einsatz für Neue Musik in Hannover

Das Neue Ensemble macht dieses emotional dichte Werk unter der Leitung von Stephan Meier zum Höhepunkt eines facettenreichen Konzertes. Von Elliott Carter erklingen die „Epigrams“ für Klaviertrio, rhythmisch vertrackt, mit heftigen Klangschlägen gespickt und dazwischen herrlichen Melodien. Und die Bratschistin Elisabeth Kufferath spielt mit empfindsamem Gespür das kantilenenreiche Solo „Incantation“ von Augusta Read Thomas und gemeinsam mit dem Ensemble die scheinbar funktionslos nebeneinander stehenden, durch stille Atembögen aber doch innerlich verbundenen meditativen Klangebenen des Werkes „The Viola in my Life“ von Morton Feldmann. Anrührend. Am Ende Beifall, der nicht enden will.

Am 10. März feiert das Ensemble Klangrauschen bei Musik 21 im Kleinen Sendesaal den Universalkünstler Gerhard Rühm

Von Claus-Ulrich Heinke