Über den „Kult der medialen Berühmtheit und Kult des sozialen Opfers“ schrieb Karl Heinz Bohrer in seinem letzten Buch „Kein Wille zur Macht“ und bemerkte „die Schrumpfung des Öffentlichen, die Überflutung des Öffentlichen mit dem Privaten“. Erschienen ist der titelgebende Text 2020 in der Edition Akzente des Carl Hanser Verlags, und er bezieht sich auf Entwicklungen in England, um dann nicht weniger zielend und treffend nach Deutschland zu schauen und eine „militärische Dekadenz“ zu bemerken. Eine Provokation – wie so oft bei Karl Heinz Bohrer, dessen Thesen zur deutschen Mentalität im europäischen Kräftespiel verortet waren. Am Mittwoch ist der Literaturwissenschaftler und Essayist im Alter von 88 Jahren in London gestorben.

Redakteur und Korrespondent bei der „FAZ“

1932 in Köln geboren hat Bohrer Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert. Er war verantwortlicher Redakteur des Literaturteils der „FAZ“, bevor er 1975 für die Zeitung als Korrespondent nach London ging, in Bielefeld lehrte, erst Herausgeber des „Merkur“ und später der Schriftenreihe „Aesthetica“ im Suhrkamp-Verlag.

Bekannt wurde Bohrer vor allem in der Zeit als Herausgeber und Autor der zunächst in München, später in Berlin angesiedelten Kulturzeitschrift „Merkur“ zwischen 1984 und 2011. Sein Text „Die Ästhetik des Staates“ war 1984 Auftakt einer Reihe scharfer Glossen über die Bonner Republik unter dem damaligen CDU-Kanzler Helmut Kohl. Für Bohrer herrschten in dieser Zeit Provinzialität und Konformismus in einem Land „ohne Ästhetik“.

Abneigung gegen Marcel Reich-Ranicki

Über Kulturreportagen und literarische Essays landete Bohrer zunächst in der Feuilletonredaktion der „Welt“ in Hamburg, bevor er 1966 zur „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ ging. Dort leitete er von 1968 an das Literaturressort, musste den Posten aber fünf Jahre später für Marcel Reich-Ranicki räumen. Seitdem wurde den beiden Literaturexperten immer wieder gegenseitige Abneigung bescheinigt.

Karl Heinz Bohrer war so intellektuell fordernd wie stilistisch fesselnd, so streitbar in der These wie brillant in der Formulierung. Akademische Intelligenz und Sinn für Sprache hat er ebenso bei anderen vermisst, wie sie ihn selbst geprägt haben.

Für sein umfassendes Werk erhielt Bohrer zahlreiche Auszeichnungen wie den Lessing-Preis für Kritik (2000), den Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Künste (2005), den Heinrich-Mann-Preis der Berliner Akademie der Künste (2007) oder das Bundesverdienstkreuz am Bande (2014).

Von Janina Fleischer