Hannover

Oft neigen die Betrachtenden dazu, mehr zu sehen, als zu sehen ist. Bei den Arbeiten von Gerrit Morten Keller können die schrundigen Oberflächen seiner Bilder und Skulpturen die Besucher dazu verführen, nach Mustern, Gegenständen und Gestalten zu suchen. Wie man das bei Wolken so macht. Es ist aber nichts zu sehen.

Gerrit Morten Keller zeigt nur das, was ist. Im Zentrum steht bei ihm das Material, das er nutzt. Und das ist schwarz. Der Künstler arbeitet mit allem, was sein Atelier in den Rosebusch-Verlassenschaften so hergibt: Gummi, Bitumen, Pappe und viel schwarze Farbe. Das zerklüftete Schwarz macht seine Werke schwer, lädt sie atmosphärisch auf. Die Dunkelheit, die der Künstler pflegt, hat etwas Magisches.

Gerrit Morten Keller lebt und arbeitet als Bildender Künstler in Hannover; seit 2018 studiert er an der Hochschule Hannover im Studiengang Experimentelle Gestaltung. Seine Schwarzkunst ist jetzt im Kunstraum j3fm, der kleinsten Galerie Hannovers, zu sehen. Die Schau markiert auch den Beginn einer neuen Kooperation mit dem Studiengang Experimentelle Gestaltung der Hochschule Hannover. „First Flush“ ist der Name dieser Kooperation, mit der sich jedes Jahr Studierende des Studiengangs in der Galerie vorstellen.

Bis 15. November in der Galerie j3fm, Kollenrodtstraße 58b. Am Freitag, 25. Oktober, gibt es um 16 Uhr ein Künstlergespräch mit Gerrit Morten Keller.

Von Ronald Meyer-Arlt