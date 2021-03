Hannover

Eigentlich ist der neue Mann schon ein alter Hase. Vor mehr als einem Jahr, im Februar 2020, wurde der Dirigent Stephan Zilias als Generalmusikdirektor an der Staatsoper Hannover vorgestellt. Sein offizieller Amtsantritt war im vergangenen September zum Beginn der zeitweilig laufenden, derzeit aber wieder ausgesetzten Saison. Er hat seither zwei Premieren und zwei Konzerte geleitet. Aber hat er wirklich schon richtig angefangen? Wie fühlt es sich an, wenn man mitten in der Pandemie Chefdirigent eines Opernhauses wird? „Ich habe das Gefühl, ich habe hier schon oft angefangen“, sagt der 35-Jährige, „und oft schon wieder aufgehört.“

Das allgemeine Brummen, das Zilias normalerweise spürt, wenn eine Theatermaschinerie unter Hochdruck läuft, konnte er in Hannover jedenfalls noch nicht erleben. Ein paar Mal hat er den Motor zwar angelassen, er hat eine Kammeroper in Herrenhausen dirigiert und eine „Carmen“ in reduzierter Besetzung. Aber kaum, dass der Betrieb ein bisschen Fahrt aufnahm, wurde er durch den erneuten Lockdown schon wieder abgewürgt.

Das Glück der Arbeit

„Es gab sehr viele kurzfristige Änderungen und Wechsel“, sagt der Dirigent. Das mag den Schwung des Neubeginns ausgebremst haben. Gestoppt ist er aber nicht: „Ich habe hier mein Orchester, mein Ensemble, mein Haus: Es ist ein großes Glück, jetzt überhaupt arbeiten zu können.“

Tatsächlich ist hinter den für das Publikum noch geschlossenen Türen der Oper gerade viel zu tun. Für einen möglichen Neustart – derzeit plant die Oper noch mit einer Wiedereröffnung nach dem 11. April – werden zahlreiche neue Produktionen vorbereitet. „Alles wird jetzt vorgeprobt, damit wir es später kurzfristig herausbringen können.“ Zilias studiert gerade Benjamin Brittens Oper „The Turn of the Screw“ ein – natürlich unter coronakonformen Bedingungen für alle Beteiligten.

Neues Leben mit Britten

Nach ursprünglichen Plänen wäre er jetzt eigentlich mit Giuseppe Verdis spätem Meisterwerk „Otello“ beschäftigt, aber durch die große Besetzung des Stückes hat sich das schon lange erledigt. Zilias formuliert das so: „Das, was noch im Spielzeitheft steht, ist ein anderes Leben.“

In diesem Leben ist immerhin ein Teil der vorgesehenen Besetzung erhalten geblieben. Der Regisseur Immo Karaman etwa hat sich wie der Dirigent nun auf Britten statt auf Verdi eingestellt. Zilias empfindet die Zusammenarbeit mit ihm „beglückend“, das Stück sei „toll“, die Sänger seien „super“. Eigentlich also alles bestens. Und doch gibt es derzeit immer dieses Gefühl von Verlust. „Ich vermisse den Rausch von großen Klangmassen“, sagt Zilias. „Wie lange habe ich keinen Opernchor mehr gehört?“

Auch die nächste große Oper ist bereits verschoben: Statt Aribert Reimanns monumentalem „Lear“ wird die Kammeroper „Greek“ des britischen Komponisten Mark-Anthony Turnage vorbereitet. Ein vergleichsweise großes Projekt bleibt ein Konzert mit Videokunst und Sibelius-Werken, das unter dem Motto „Mythos“ auf die Bühne kommt. Immerhin rund 70 Musikerinnen und Musiker sind daran beteiligt – „das ist das Größte, das wir derzeit aufbauen können“.

Proben ohne Aufführungen

Damit das Orchester in der langen Pause nicht einrostet, hat Zilias zuletzt auch Proben mit Stücken angesetzt, die wohl gar nicht zur Aufführung kommen. „So etwas habe ich mit einem Profiorchester noch nie gemacht“, sagt er. Aber die Maschine muss ja geölt werden. Und die Übungsstunden kommen offenbar gut an: „Alle wollen weitermachen – und mancher merkt jetzt, wie schön ein normaler Orchesterdienst eigentlich ist.“

So spielt die Oper weiter Für den April plant die Oper mit einem digitalen Spielplan. Anders als bisher sind die Online-Aufführungen nicht dauerhaft verfügbar, sondern nur zu den angegebenen Zeiten. Außerdem sind die Videos und Streams nicht länger kostenlos: Ein Ticket kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Sogenannte Fördertickets gibt es für 35 Euro. Am 23. April ist die Premiere von Brittens Oper „Turn of the Screw“, das Sinfoniekonzert „Mythos“ wird am 16. April gespielt. Außerdem kehrt „Der Liebestrank“ ab 17. April zurück ins Programm. Vorstellungen von Marco Goeckes Ballettabend „Der Liebhaber“ sind ab 13. April geplant. Sollte die Infektionslage es zulassen, gelten die Termine auch für echte Vorstellungen im Opernhaus.

Trainiert wird mit Kammermusik und seltenem Repertoire, das hier sonst nicht gespielt wird. „Hat alles was für sich“, sagt Zilias. Jetzt hofft er, dass sich die Mühe lohnt, und bald wieder für Publikum gespielt werden kann. Vorbereitet ist dann möglicherweise sogar mehr als genug: „Je kürzer die Spielzeit wird, desto weniger können wir spielen“, fasst der Dirigent das Dilemma zusammen. Vielleicht reicht die Zeit wenigstens endlich für einen richtigen Anfang.

Von Stefan Arndt