Hannover

Sie haben es selbst in der Hand, und die Zuhörer wollen nun einmal nicht loslassen. Zwei Zugaben hat der US-amerikanische Geiger Gil Shaham nach seinem ersten Auftritt bei der NDR Radiophilharmonie im Funkhaus schon gegeben und noch immer klatscht das Publikum begeistert. Vielfach ist der Solist zusammen mit dem Dirigenten Robert Trevino zum Verbeugen auf die Bühne getreten, fast jede Musikerin und jeder Musiker im Orchester durfte bereits einzeln aufstehen, und doch will und will der Applaus nicht enden. Es ist, als müssten die Zuhörer, die wie derzeit üblich in weiten Abständen im Saal verteilt sitzen, all den Beifall nachholen, den sie während der Corona-Spielpause nicht spenden konnten.

Verführerische Geige

Das hat Gründe auch jenseits der Konzertentwöhnung. Dazu gehört vielleicht die freundlich-bescheidene Ausstrahlung des Stargeigers, der nach seinem Auftritt fast allen Applaus auf das Orchester und den Dirigenten zu lenken sucht. Sicher liegt es an der Verführungskraft der Stradivari-Geige, die bei Shaham unwiderstehlich warm und weich und aromatisch klingt, und natürlich auch an seinem Spiel selbst, das kraftvoll und lebendig ist und bei allem Mut zu Extremen stets aufgeschlossen bleibt für die Kommunikation mit den Kollegen.

Anzeige

Eigene Akzente: Robert Trevino beim Konzert mit der Radiophilharmonie. Quelle: Samantha Franson

Dass hier eine besondere Version des zweiten Violinkonzertes von Sergej Prokofjew glückt, liegt auch am Dirigenten Robert Trevino, der ein zuvorkommender Begleiter ist und doch starke Akzente zu setzen weiß. Der zweite Satz etwa, mit seiner getupften Schunkelbegleitung eine der anmutigsten Skurrilitäten der Musikgeschichte, kippt nie ins Klischee, das bei diesem Stücke immer nah liegt. Die Melodien tönen nicht einfach süß, sondern zart und verletzlich – vor allem, weil das Orchester feinfühlig und flexibel auch auf winzige Stimmungsveränderungen reagiert.

Ungewohnte Weite

Ganz anders tönt die Radiophilharmonie in Franz Schuberts vierter Sinfonie. Der damals 19-jährige Komponist hat in dem Stück einen schweren, großen Orchesterklang angestrebt, der sich weit von klassischen Idealen entfernt. Trevino übersetzt das in einen runden, weiten und bassgrundierten Sound, den man so nicht alle Tage von der Radiophilharmonie hören kann.

Die nächsten Konzerte: Am 29. Oktober, 17.30 Uhr und am 30. Oktober um 17.30 Uhr und um 21 Uhr spielt der Jazztrompeter Nils Wülker bei der Radiophilharmonie. Am 5. und 6. Dezember sind Dirigent Antonello Manacorda und Pianist Markus Becker zu Gast.

Von Stefan Arndt