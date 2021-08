Hannover

Es gibt diese Momente in Konzerten, die sich unterscheiden, die anders sind und schon deshalb im Gedächtnis bleiben. Bei Alvaro Soler kommt dieser Moment etwa in der Mitte seines Konzerts auf der Gilde-Parkbühne, als er sich für einen Song von der Bühnenrampe weg bewegt und ans Klavier setzt. Er erzählt, dass er eigentlich ein schüchterner Typ ist, der als Kind mit einem Lernprogramm an einem Casio-Keyboard das Klavierspielen gelernt habe. Und dass er sich immer dann, wenn er sich seiner Gefühle nicht sicher war oder mit seinem jungen Leben ein wenig überfordert, an dieses Instrument zurückgezogen habe. Dann spielt er den Song „En Tu Piel“. Auf einem richtigen Klavier und ganz allein, ohne seine Band, mit leicht gebrochener Stimme. Da ist es plötzlich ganz still. Die 1000 Fans, ansonsten im Dauertanzmodus, gönnen ihm und sich diesen melancholischen Moment und lauschen einfach.

Singen, tanzen, den Sommer reinlassen

Danach geht die Party weiter. Das heißt an diesem Abend: aufstehen vom zugewiesenen Klappstuhl, tanzen und, wer kann, singen. Der deutsch-spanische Künstler, der weltweit erfolgreich ist, Millionen Platten verkauft und ein Vielfaches an Streamabrufen verzeichnet, lässt mit seinen spanisch gesungenen Latin-Pop den Sommer rein, auch wenn sich die Sonne an diesem viel zu kalten Augustabend einfach nicht zeigen will. Immerhin regnet es nicht, für diese hannoversche Jahreszeit ist das schon ein Erfolg. Und hüpfende bunte Funktionsjacken bringen ja auch Farbe ins Spiel.

Knapp zwei Stunden Songs aus drei Alben: Quelle: Florian Petrow

Soler spielt – einen Tag nach seinem „The Voice“-Jurykollegen Wincent Weiss – knapp zwei Stunden Songs aus seinen drei Alben aus den vergangenen sechs Jahren, von denen viele in Zusammenarbeit mit Alexander Zuckowski, dem Sohn des Kinderliedermachers Rolf Zuckowski, entstanden sind. Man muss kein Spanisch können, um dieses Konzert zu verstehen und zu genießen. Seine Band mit Bläserabteilung zieht die typischen Rhythmen in gemächlichem Tempo lässig durch den Abend, Pulloverträger Soler macht den Animateur, obwohl er wirklich keiner ist, sondern immer noch eher schüchtern und in seinen Ansagen manchmal sympathisch unbeholfen.

Er fordert zum Mitmachen auf und erzählt zwischendurch kleine Geschichten aus dem Alltag. Seinem Alltag. Dass er Hannover kenne, weil er irgendwann einen Hannoveraner namens Friedrich Wagner kennengelernt habe, allerdings in Japan, wo er sechs Jahre gelebt hat. Dass er gerade auf einer Party bei einem Freund war und dann irgendwann einfach Musik gemacht habe. Nur dass das in Südamerika war und nicht in Berlin, wo er nun wohnt.

Musikalischer Weltbürger

Musik, sagt er, verbinde uns nun mal alle, und auch, wenn das ja alle Musiker sagen – bei dem in Barcelona aufgewachsenen Lockenkopf, der auch in italienischen Castingshow-Jurys saß, mit Jennifer Lopez im Duett gesungen hat und sechs Sprachen spricht, klingt es glaubhaft. Wie Alltag. Sein Alltag.

Dann bittet er wieder zum Tanz: „Magia“, „Sofia“, „La Cintura“, „El Mismo Sol“, „La Libertad“ – seine mehrheitlich weibliche Anhängerschaft auf der Parkbühne würde vermutlich bis nach Mitternacht tanzen und singen, so lange die Stimme hält. Trotzdem ist nach knapp zwei Stunden Schluss mit der Sommerparty. Aber auf dem Rückweg kündigt ein großes Plakat schon Nachschub an: Am 24. August 2022 ist er wieder da. Auf der Parkbühne. Hoffentlich ohne Klappstühle.

Von Uwe Janssen