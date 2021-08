Hannover

„Von wegen: Schön, hier in Hannover zu sein!“ Campino, Sänger der Toten Hosen, Rockstar, Kultstar und Schriftsteller, grinst und erinnert sich an 2013, als seine Fortuna aus Düsseldorf nebenan im Stadion in die 2. Liga abstieg. Immerhin: Seine englische Mutter hat ihre erste Nacht in Hannover verbracht, als sie nach Deutschland kam. Es ist also nicht alles schlecht hier.

Eine Lesung mit Musik verspricht Campino, vor 900 Fans und Neugierigen an der Gilde-Parkbühne. Und als Support und Gast an Gitarre und Background-Gesang hat er seinen Tote-Hosen-Kumpel Kuddel dabei.

Ein glühender Fan

Die Fakten: Campino, der mit bürgerlichem Namen Andreas Frege heißt, wurde 1962 als Sohn einer Engländerin und eines Deutschen in Düsseldorf geboren. Er hat fünf Geschwister, seine Kindheit verbrachte er in Mettmann und bei seiner Verwandtschaft in England. Und dort wurde er zum glühenden Fan des Liverpool FC.

„Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde“ heißt sein autobiografisches Buch aus dem Herbst 2020, das sich an den Premier-League-Spielen der Saison 2019/2020 entlang bewegt. Der Liverpool FC ist ein Verein „larger than life“, mit seinen übergroßen Hymnen „Ferry ’cross the Mersey“ und „You’ll Never Walk Alone“. Die Kultstätte an der Anfield Road hat Fans weltweit, auch in Deutschland.

Jugendsünden und Witze

Campino: „Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde“. Pieper, 368 Seiten, 22 Euro. Eine Taschenbuchausgabe erscheint Ende September. Quelle: Pieper

Und nun arbeitet der Düsseldorfer seine deutsch-englische Fußball- und Familiengeschichte auf. An seinem Lesetisch hängt ein Schal vom FC Liverpool, die Bühne ist in blutrotes Licht getränkt, im Hintergrund leuchten die weißen Englandfahnen. Campino erzählt mit weicher, fast knabenhaften Stimme von Familie und Freundschaft, von Fußball und Rock ’n’ Roll. Erlebnisse aus dem Backstage-Bereich, Jugendsünden und DDR-Eskapaden. Seine Witze werden von den anwesenden Hosen- und Fußballfans mit Szenenbeifall beantwortet.

„Tage wie dieser“: Campino (links) mit seinem Bandkollegen Kuddel. Quelle: Florian Petrow

Kuddel, der Punk-Gitarrist, der eigentlich Andreas von Holst heißt, lehnt sich entspannt in seinem Sessel zurück und lauscht den drei Herzensthemen seines Sängers: Fußball, Familie und Punk. Dazwischen greift er zur Gitarre und spielt die Akkorde zu den Liedern. Campino liest und singt, auf englische Traditionals und Songs der Toten Hosen wie „Tage wie diese“ und „Steh auf, wenn du am Boden bist“ folgen Passagen aus seinem Buch.

„Ein harter Hund“

Nachdenklich wird der fast 60-Jährige, wenn es um seine Kindheit und seine verstorbenen Eltern geht. Verbotene Sexheftchen und struppige Frisuren, sein protestantischer Vater – „ein harter Hund“ – war streng und stand oft im Gegensatz zu der englischen „Mami“, wie Campino seine Mutter nennt.

Er schwärmt von Erfahrungen bei Auswärtsspielen und davon, wie er mit zwölf Jahren das Rauchen aufgab, aber auch von dem Heimweh seiner Mutter nach der Insel. „Eigentlich sollte es nur ein Buch über den Liverpool FC werden, aber dann wurde das Ganze immer mehr eine Reise zu mir selbst“, schrieb er.

Von Kai Schiering