Als Sven Regener in seinem Romandebüt „Herr Lehmann“ 2001 das erste Mal vom Westberlin der Achtzigerjahre erzählte, war das noch eine Reise in die Vergangenheit. Mit dem Mauerfall ließ er seinen Titelhelden damals am Ende sogar noch persönlich den Atem der Geschichte spüren. Frank Lehmann wurde so ein moderner Wiedergänger von Hans Castorp, der in Thomas Manns „Zauberberg“ in den Wirren des Ersten Weltkriegs aus dem Blick gerät.

20 Jahre und etliche Lehmann- und Berlin-Romane später hat Regener sich nun endgültig von der flapsigen Form der literarischen Vergangenheitsbewältigung verabschiedet, die den Element-of-Crime-Sänger zum bekannten Autor gemacht hat. In seinem neuen Roman „Glitterschnitter“ ist der Zeitbezug so weit verdünnt, dass er nur noch in der nostalgischen Melancholie zu spüren ist, die hier fast alle Figuren umgibt.

Unendliche Bandwurmsätze

Noch einmal lässt Regener das ganze bunte Personal auflaufen, das er schon so oft durch die Kreuzberger Nächte geschickt hat. Doch diesmal zeigt er die Figuren in extremer Nahaufnahme – der Blick aufs Ganze geht dabei verloren. So etwas wie Handlung gibt es in dem Buch daher fast nicht. Es geht eigentlich nur darum, ob die titelgebende Band mit ihrer Besetzung aus Schlagzeug, Synthie und Hilti-Bohrmaschine doch noch eine Einladung zum Festival „Wall City Noise“ bekommt. Oder ob eine nachgebaute Ikea-Musterwohnung vielleicht wirklich die ganz große Kunst ist.

Die Antworten auf diese und andere kuriose Fragen verlieren sich jedoch verlässlich in den ausschweifenden inneren Monologen der Figuren, aus denen Regeners neues Buch überwiegend besteht. Man kann das für stilistische Nachlässigkeit halten. Doch die scheinbar unendlichen Bandwurmsätze erinnern nur im ersten Moment an unkontrollierte Kneipengespräche um weit nach Mitternacht. Der Autor kommt in „Glitterschnitter“ auf den Punkt, gerade weil er dieses Satzzeichen nach Kräften vermeidet.

Musikalische Vielstimmigkeit

Selbst kuriose Gestalten aus den Weiten des Regener-Universums wie die Künstler H. R. Ledigt und P. Immel, der Kneipier Erwin Kächele und der Glitterschnitter-Schlagzeuger Raimund werden im ungehemmten Strom ihrer Gedanken plötzlich zu sehr plastischen Figuren. Der Autor verzichtet dabei auf eine Gewichtung und schafft so eine geradezu musikalische Vielstimmigkeit.

So kommt es, dass eine kleine Nebenstimme dem ganzen Roman schließlich die entscheidende Wende geben kann. Mit der Figur des Kontaktbereichsbeamten – kurz KOB –, der sich als Polizist für die Chaoten im Biotop der Kreuzung zwischen Wiener und Skalitzer Straße zuständig fühlt, bekommt der Roman kurz vor Schluss eine überraschend tragische Grundierung, vor der sein anarchistischer Witz umso heller leuchtet.

Sven Regener: „Glitterschnitter". Galiani Berlin. 471 Seiten, 24 Euro.

Von Stefan Arndt