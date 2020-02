Göttingen

Ganz ohne Größenwahn geht es hier nicht. Wie sonst hätte Oskar Hagen aus einem bescheidenen Hausmusikzirkel ein Festival entwickeln können, das die Musikwelt nachhaltig beeinflussen sollte? 1920 gründete der Kunsthistoriker in Göttingen gemeinsam mit Kollegen von der Universität die Händel-Festspiele – und löste damit eine europaweite Renaissance der Opern des Barockkomponisten aus.

Ein knappes Jahrhundert später überlegt Tobias Wolff, Hagens aktuelle Nachfolger als Festivalintendant, wie der 100. Geburtstag der Festspiele in diesem Jahr zu feiern sei – und kommt auf die ganz große Lösung: Zum Jubiläum, so beschließen es der Intendant und der künstlerische Leiter Laurence Cummings, sollten alle 42 Händel-Opern in Göttingen gespielt werden.

Die erste Oper

Wer in der altehrwürdigen Universitätsstadt ein international renommiertes Musikfestival organisiert, muss den Mut zur Größe allerdings immer auch mit Pragmatismus kombinieren. Natürlich ist es unmöglich, sämtliche Werke in szenischen Produktionen und in voller Länge von jeweils vier Stunden nach Göttingen zu bringen. Es bleibt auch im Jubiläumsjahr bei einer einzigen Inszenierung im Deutschen Theater – in diesem Jahr ist es „Rodelinda“, das Stück, mit dem die Festspielgeschichte einst begonnen hat.

Doch auch die übrigen 41 Werke sind in diesem Jahr im Programm zu finden – zumindest in homöopathischen Dosen. Händels bekannteste Oper „ Julius Cäsar“, die 1922 das erste Mal in Göttingen gespielt wurde, ist etwa Thema einer Improshow der Göttinger Comedy-Company. Andere Opern sind als Jazz-, Tango- oder Popversion zu erleben – Wolff hat die Künstler gebeten, zentrale Arien der jeweiligen Werke in ihr Programm einzuarbeiten.

Eine Geschichte der Bearbeitungen

In Göttingen sind solche Arrangements von Händels Musik keineswegs als Notlösung zu verstehen: Schon der Gründer Oskar Hagen hat stark in die Opern eingegriffen und ihnen so erst einen Weg in das Repertoire gebahnt. „Die Geschichte der Festspiele“, sagt Tobias Wolff, „ist eine Geschichte der Bearbeitungen.“

Ein weiteres Mittel auf dem Weg zur Vollständigkeit sind Kooperationen mit Opernhäusern in Hannover, Halle und Karlsruhe: So gehört auch Lydia Steiers Inszenierung von „Alcina“, die am Sonnabend in der Staatsoper Premiere hat, ein bisschen in das Programm der Händel-Festspiele. Schließlich werden Aufzeichnungen der letzten zehn eigenen szenischen Produktionen des Festivals in Göttingen im Kino zu sehen sein.

Drei künstlerische Leiter

Eine zentrale Rolle spielen in diesem Jahr aber konzertante Opernaufführungen in der Göttinger Lokhalle, die dafür extra akustisch aufgerüstet wird. Hier dirigieren unter anderem gleich drei künstlerische Leiter des Festivals vollständige Werke. Neben Laurence Cummings und seinem Vorgänger Nicholas McGegan gehört dazu auch der Grieche George Petrou, der die Festspiele ab der Saison 2021/2022 leiten wird. Auch im Jahr der Rückschau behält man in Göttingen die Zukunft im Blick.

Die Göttinger Händel-Festspiele beginnen am 20. Mai und dauern bis zum 1. Juni. Karten gibt es unter Telefon (05 11) 12 12 33 33.

