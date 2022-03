Hannover

Das ist sicher eine Musik für diese Zeit der Unsicherheiten – um herauszukommen, sich zu versenken und die Gegenwart durch eine kleine Klangflucht auszublenden. Es ist mal wieder Zeit für die „Goldberg-Variationen“.

Dieses Epochenwerk von Johann Sebastian Bach ist erneut erstaunlich en vogue. Igor Levit hat eine Maßstab setzenden Einspielung auf dem Klavier (Sony) vorgelegt. Dann gibt es noch eine vom jungen Pianisten David Fray (Warner) mit einer hochglanzpolierten Einspielung. Und das stärkste Statement für diesen Zyklus kommt nun vom französischen Tastenzauberer Jean Rondeau (Erato), der dem Ganzen per Cembalo einen barocken Ewigkeitswert verleiht.

Der Goldberg-Zyklus dauert satte 107 Minuten

Und das macht er, indem er sich selbst eine kleine Ewigkeit gönnt für die Bewältigung dieses musikhistorisch einmaligen Zyklus’, der bei ihm satte 107 Minuten dauert. Der junge Glenn Gould beispielsweise brauchte dafür live gerade einmal 37 Minuten, Igor Levit immerhin gut 80.

Jean Rondeau ist einer der internationalen Popstars unter den Klassikartisten, Touren führen ihn um die Welt zwischen New York und Tokio. Wuschelmähne und Extrembart hat er mittlerweile vom Waldschrat zu einer passablen Ed-Sheeran-Länge gestutzt. Ein Barock-Apostel, der auch noch Jazz spielt, mit Ausflügen in die musikalische Gegenwart. Und er hat das Cembalo in der jüngeren Generation zum Kult gemacht.

Jean Rondeau: Goldberg-Variations. Quelle: Warner Classics

Die Ukraine und Goldberg, wie man das zusammen bekommt? Gar nicht, sagt Rondeau, der in diesem Jahr nun vergeblich Auftritte unter anderem in Moskau geplant hatte. Ob die Musik eine Tröstung ist? Diese Frage würde sich seiner Bewertung entziehen.

Eingespielt in der Dunkelheit

Was Bachs Goldberg betrifft immerhin soviel: „Eine Ode an die Stille“ sei dieser gewaltige Zyklus, ein Memento, das „überdeutlich macht, dass die Musik immer aus der absoluten Stille entsteht“. Und in dieser Interpretation neue Höhen erreicht. Jean Rondeau zeigt durch seine ziemlich konkurrenzlose Anschlagtechnik, dass das Cembalo ein ideales Instrument für den Reichtum dieser Musik ist. So facettenreich, so kristallin, so farbenvoll ist sie nur auf diesem Instrument möglich.

Gestutzter Bart: Jean Rondeau fällt in der Klassikszene immer noch aus dem Rahmen. Quelle: Warner Classics

Dazu passt die Anekdote, dass diese Variationen bei Nacht gespielt wurden – um immerhin mental die Dunkelheit sanft zu erleuchten. Ob das auch bei der im Moment allumfassenden Düsternis gelingt? Für Jean Rondeau sind die „Goldberg-Variationen“ mit dieser Einspielung noch nicht zu Ende: „Ich werde zweifellos mein Leben damit verbringen, weiter an ihnen zu arbeiten.“

Von Henning Queren