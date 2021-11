Hildesheim

Es ist nicht ohne Risiko, aus einem Kultfilm eine Bühnenfassung zu machen. Denn dem Film stehen wesentlich emotionalisierendere Mittel zur Verfügung. Das Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim probierte es nun mit „Good bye, Lenin“, einer Komödie, die Wolfgang Becker 2003 nach einem Drehbuch von Bernd Lichtenberg verfilmte, der auch die Theaterfassung schuf. Der Film, anfangs von der deutschen Kritik zerrissen, später international gefeiert, bezieht seinen wunderbar melancholischen Witz auch aus der lakonischen Erzählweise – und der Mischung aus tragischen und hinreißend komischen Szenen. Die Bühnenfassung wirkt ungleich ernster, aber 30 Jahre nach dem Berliner Mauerfall und in Zeiten von Fake News immer noch aktuell.

Good bye, Lenin: Unzureichende Konfektionsgrößen auch im Westen

Da ist Christiane Kerner (hervorragend: Simone Mende), Mutter, Idealistin, Sozialistin, die ausgerechnet bei den 40-Jahr-Feiern der Gründung der DDR mit einem Herzinfarkt zusammenbricht und ins Koma fällt. Ihr Sohn Alex hat da schon mit dem Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger einmauern ließ, abgeschlossen und rebelliert. Als Christiane Kerner aus dem Koma erwacht, ist alles weg, was sie früher am Leben hielt – inklusive der Spreewaldgurken, dem ZK der DDR, der Mauer und den Zwängen der Planwirtschaft. Die unzureichenden Konfektionsgrößen der Unterwäsche verantwortet jetzt nicht irgendein Kombinat oder SED-Bezirksamt sondern der Otto-Versand des kapitalistischen Westens.

Sohn Alex setzt indes alles daran, die allmählich aufwachende Mutter ( „mit Honecker einschlafen und mit Kohl aufwachen, ist lebensgefährlich“) vor Herz erschütternden Desillusionen zu bewahren, was sich am Ende als Farce erweist. Jonas Kling spielt ihn mit Herzblut und überzeugend. Er ragt aus einer insgesamt guten Ensembleleistung heraus. Lukas Hanus gibt als Westfreund von Alex’ Schwester Ariane (Nina Carolin) das klassische Wessi-Klischee ab und sorgt im Publikum für Freude, ebenso wie Michael Putschli als Herr Ganske oder Linda Ribau als Frau Schäfer.

TfN in Hildesheim: Stück nimmt Fahrt auf

Insgesamt nimmt die Aufführung erst nach der Pause so richtig an Fahrt auf. Dann kommt der bereits in der ersten Szene in Zeitlupenschritten über die Bühne schwebend-schreitende Kosmonaut Sigmund Jähn zur wahren Entfaltung. Da ist aus der Komödie längst eine Tragödie mit nur leicht komischen Zügen geworden. Tatsächlich hat sich dann das Team um Regisseurin Geertje Boeden aus der wirkmächtigen Erinnerungskraft des Films befreit und einen Theaterabend geboten, der konventionell aber unterhaltend ist. Auch wenn er mit bühnentechnisch kargen Mitteln arbeiten muss.

Der Satz „es ist nicht entscheidend, was Du siehst, sondern was für eine Geschichte dazu erzählt wird“ passt auch heute, wenn Lügen als „alternative Fakten“ hingestellt werden und das Framing groß in Mode ist. Auch der in „Good bye, Lenin“ angefügte Nachsatz ist hintersinnig: „Und wenn ein Detail nicht stimmt, muss man halt die ganze Geschichte ändern.“

Anhaltender Applaus im Corona-bedingt nur halb besetzten Haus in Hildesheim.

Von Michael B. Berger