Hannover

„In Polen ist alles möglich. Es ist ein Land der Freiheit, wo das Leben draußen stattfindet“, sagt eine junge Frau gleich zu Anfang in Andreas Voigts neuem Dokumentarfilm „Grenzland“. 1991 besuchte der Filmemacher die deutsch-polnische Grenzregion und fing kurz nach der Wende in „Grenzland – Eine Reise“ ein, was für Menschen dort leben.

Vielfältige Lebensgeschichten

Fast dreißig Jahre später machte er sich erneut auf in das Gebiet östlich und westlich von Oder und Neiße – und trifft dabei Menschen wie die eingangs zitierte Frau. Es ist eine Australierin, die mit ihrer Familie aus ihrem Heimatland nach Polen auswanderte und dort ein Paradies gefunden zu haben scheint. Voigt stellt viele solcher Menschen vor, die sich am Rande der Nachbarländer niedergelassen haben. Mit viel Geduld und Empathie lässt er sie ihre Geschichten erzählen.

Da ist der Geflüchtete Salman aus Syrien, der in der Lausitz ein Haus gekauft hat, obwohl er immer wieder Rassismus im Alltag erlebt. Polin Zofia präsentiert stolz die Bohnen in ihrem Garten, die dort einst von den Deutschen angepflanzt worden waren, bevor sie vertrieben wurden. Fischer Adolf schipperte wiederum 50 Jahre lang auf der Oder umher und scheint, als könnte ihn nichts auf der Welt aus der Region vertreiben.

Aber längst nicht alle sind so zufrieden. Ein Bewohner Hoyerswerdas, dessen Einwohnerzahl sich in den letzten Jahrzehnten fast halbiert hat, erzählt, dass er die Stadt am liebsten sofort verlassen würde – wenn er nur genug Geld hätte.

Grenzregion wirkt wie Naturparadies

Fast ein eigener Protagonist ist die Oder, die Voigt immer wieder in Szene setzt. Dazu fädelt er geschickt die Historie der Region ein, die einerseits so weit weg von allem scheint, aber doch mitten in Europa liegt. Allein ein paar mehr Begegnungen mit den Protagonisten des ersten Films als nur einem einzigen Wiedersehen hätten „Grenzland“ noch mehr bereichert.

Ab dem 8. Juli im Kino am Raschplatz.

Von Inga Schönfeldt