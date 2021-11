Hannover

Dass die Zeiten nicht normal sind, offenbarte noch vor Konzertbeginn der Blick in den Großen NDR-Sendesaal, der kaum zur Hälfte gefüllt war. Sonst sind Pro-Musica-Konzerte mit Rudolf Buchbinder in Hannover ausverkauft. Seit vier Jahrzehnten präsentierte der Wiener Pianist hier nicht nur, aber vor allem Beethoven. Jetzt brachte er sein Projekt „Diabelli 2020“ mit, das im vergangenen Jahr ein origineller Beitrag zum Beethoven-Jahr gewesen wäre, dann aber aus bekannten Gründen ausgebremst wurde.

Ausgangspunkt sind die „33 Veränderungen über einen Walzer von A. Diabelli für Pianoforte“, die Beethoven für den Verleger Anton Diabelli schrieb. Der wollte von ihm und von 50 anderen Komponisten einen Beitrag für einen clever kalkulierten Verkaufserfolg. Beethoven spielte da nicht mit und lieferte mit deutlicher Verspätung ein Werk, das die anderen „vaterländischen Tonkünstler“ (so damals die Ansprache) in den Klangschatten stellt, das viele Grenzen sprengt, erst 30 Jahre nach der Veröffentlichung erstmals aufgeführt wurde und noch immer eine Herausforderung ist. Und für Buchbinder eine Lebensaufgabe. Mehr als 100-mal hat er das Werk im Konzert gespielt, dreimal eingespielt. Er war auch der erste Pianist, der die 50 anderen Variationen aufgenommen hat.

„Rock it, Rudi“

Acht von ihnen präsentiert er jetzt und dazu, und da wird es spannend, elf neue Variationen, die er bei zehn zeitgenössischen Komponisten und einer Komponistin in Auftrag gegeben hat. Lera Auerbach macht nach dem Originalthema auch den Beginn: dunkel hämmernd, dann in den ätherischen Sphären der Neuen Musik entschwebend. Toshio Hosokawa wendet den Walzer ins Molldunkle, Christian Jost fordert den Interpreten auf „Rock it, Rudi“, was sich der Beethoven-Interpret mit der Boogie-Liebe nicht zweimal sagen lässt. Philippe Manoury bastelt sich eine Tonleiteretüde, und Max Richter lässt es nach einem New-Klassik-Wiegenlied klingen.

Das pfiffigste Beispiel liefert zum Abschluss Jörg Widmann mit seinen Variationen, die ebenfalls Boogie-Laune macht, aber dabei dem Thema besonders nahe bleibt und gleichzeitig gewitzt das Radetzky-Marsch-Thema einbaut. Schließlich hatte Beethoven in seiner 22. Variation auch mit Mozarts Leporello-Arie Fremdgut zitiert. Danach folgen noch acht der 50 Variationen der Komponistenkollegen, von denen Franz Schuberts gedanken- und stimmungsvolle den nachhaltigsten Eindruck macht.

Parforceritt auf dem Piano

Nach der Pause das Original: ein Parforceritt auf dem Piano. Der bald 75-jährige Interpret wird nicht etwa altersweise, sondern eher wilder, entschlossener, forscher und forschender. Buchbinder ist kein Tempo zu rasch, aber er hetzt nicht. Und findet nicht nur in den wenigen Moll-Varianten das Abgründige. Die Fuge allerdings fegt und fetzt. Mit ihr hat Beethoven für jeden der vorgegebenen 32 Walzertakte eine „Veränderung“ geliefert und bringt mit der allerletzten Variationen eine sanft spöttische Verbeugung vor dem Thema: So, lieber Diabelli, hätte man es auch machen können. Wenn man ein Beethoven ist.

Eine hoch spannende Dreiviertelstunde, auf die die Corona-Tapferen unter den hiesigen Klaviermusikfreunden mit Ovationen im Stehen reagieren. Zum Dank gibt es Schuberts As-Dur-Impromptu. Es gibt schließlich auch eine Welt jenseits des Beethoven-Kosmos.

Von Rainer Wagner