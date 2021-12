Hannover

Manchmal sieht Guido Klumpe einen Hund. Aber der Hund ist bei näherer Betrachtung gar kein Hund, sondern eine Plastiktüte. Sowas passiert, wenn der Sehnerv kaputt ist und sich das Ergebnis in Zahlen dann so anhört: Rechts 25 Prozent Sehkraft, links null. Seine Augen sind eigentlich okay, aber die Datenleitung zum Hirn funktioniert eben nicht. Visuelle Einzelinformationen kann der Sehnerv noch transportieren, bei zu viel Action vor dem Auge ist Stau. Klumpe sieht zweidimensional und detailarm. Er ist schon so auf die Welt gekommen, er kennt es also nicht anders.

Klumpe: „Ich werde oft verarscht“

Das Besondere: Klumpe ist Fotograf. Mit einem besonderen Blick, der auch, aber nicht nur mit seiner Sehbehinderung zu tun hat. Seine Fotografie ist künstlerisch, und sie kann sehr tückisch sein. Dann sieht der Betrachter abstrakte Kunst, wo eigentlich nur eine Hauswand mit harten Schatten und blauem Himmel ist. Genau wie er selbst einen Hund sieht, wo eine Plastiktüte ist. Er sagt: „Ich werde oft verarscht.“ Von seinem Sehnerv. Daraus Kunst zu machen, ist selbst eine Kunst.

Gerade hat Klumpe einen Kalender mit diesen ästhetischen, scharfkantigen, farbenreich flächigen Täuschungen gefertigt, alle aufgenommen in Hannover. So hat man die Stadt noch nie gesehen. Vielleicht kann man sie auch nur so sehen, wenn man eben so sieht wie Guido Klumpe. Es komme, sagt er, nicht darauf an, wie viel, sondern wie man sehe.

Über Umwege zum Ziel

Der 1971 geborene Osnabrücker kam 2006 nach Hannover, lebt mit seiner Partnerin und zwei Katzen im Ahrbergviertel und arbeitet im Hauptberuf als Sozialarbeiter. Es sollte eigentlich ganz anders kommen. Auf einer Asienreise 1993 hatte er schon mal intensiv fotografiert. Menschen vor allem. Aus heutiger Sicht klassische Street Photography, nur wusste er das damals nicht. Aber er war fasziniert und wollte seine Begeisterung in ein Fotografiestudium kanalisieren. Niemand wollte ihn, stattdessen bekam er angesichts seiner Behinderung den Rat, Masseur oder Telefonist zu werden. Oder sowas. Doch Klumpe kam ans Ziel. Auf Umwegen. Und nicht ohne eine gewisse Genugtuung.

Ausstellungen in New York und Kiew

Denn erst 2017 flammte die alte Liebe wieder auf – als er eine Dokumentation über die Stars der New Yorker Straßenfotografie sah. „Da wusste ich, was ich damals gemacht hatte. Und ich wusste: Ich brauch‘ jetzt eine Kamera und will auf die Straße.“ Neben seinem Brotjob, in dem er psychosoziale Beratung für behinderte Menschen anbietet, baut Klumpe sich gerade ein echtes zweites Standbein als Fotokünstler auf. Er wurde schon zu Ausstellungen in Paris, Madrid, London oder Kiew eingeladen, sogar nach New York, die Stadt also, die seine Fotoleidenschaft wiedererweckte. Klumpe hat Preise gewonnen, sein zweiter Kalender ist im Verkauf – neben Drucken, Karten und anderem. Scheint, als lasse er den Auslöser nicht wieder los: „Es gibt keinen Tag, an dem ich mich nicht mit Fotografie beschäftige.“

