Hannover

Schon seit 2004 gibt es ihn, den Gundlach Musikpreis, allgemein bekannt ist er in Hannover bisher allerdings kaum. Das mag an seinem speziellen Zweck liegen: Er ist ein Förderprogramm ausschließlich für Studentinnen und Studenten der Musikhochschule. Zusätzlich zu einer monatlichen finanziellen Zuwendung können die ausgewählten jungen Musikerinnen und Musiker zwei Jahre kostenlos in der „Vielharmonie“ wohnen – einem speziell zu diesem Zweck renovierten Haus in der Rumannstraße unweit der Hochschule. 

Dort war am Wochenende nun Mieterwechsel. Nach zwei Jahren in der „Vielharmonie“ machten die Posaunistin Polina Tarasenko, die Pianisten Cunmo Yin und Till Hoffmann sowie Tubist Peter Kanya Platz für ihre Nachfolger. Gefeiert wurde die Übergabe mit einem Serenadenkonzert im Gartenpavillon, bei dem sich auch bereits die neuen Bewohner präsentierten – erstmals seit Langem sind diesmal tatsächlich nur Männer dabei.

Der Gundlach Musikpreis wird seit 2004 vergeben. Quelle: Katrin Kutter

Proben bis in die Nacht

In einem aufwendigen Auswahlverfahren hatte eine Jury sie an der Hochschule ausgewählt. Matthias Fiedler (Cello), Quinzhu Weng (Violine), Darian Tabatabaei (Gesang) und Zifan Ye (Klavier) können nun bis 2023 die besonderen Vorzüge der „Vielharmonie“ genießen: eine große Gemeinschaftsküche, den Garten mit Terrasse und vor allem das musikalische Herz des Hauses – einen nach außen schalldichten Übungsraum mit Flügel, in dem auch eine Kammermusikbesetzung Raum findet. Hier kann bis spät in die Nacht geübt werden, ohne die Nachbarn zu stören. Für Studierende der Musikhochschule, an der es seit Langem viel zu wenig Räume gibt, dürfte das unbezahlbar sein. Das gemeinsame Wohnen und Arbeiten in der „Vielharmonie“ soll die Studierenden zudem als Hausgemeinschaft zusammenzubringen und sie zu persönlichem Austausch inspirieren.

Der Geldwert eines Stipendiums beläuft sich insgesamt auf mehr als 50.000 Euro jährlich. Der Gundlach-Preis ist damit die höchstdotierte Auszeichnung, die an deutschen Musikhochschulen vergeben wird. Getragen wird er von der „Gundlach Stiftung“, die 1991 zunächst als „Theodor Lessing Stiftung“ ins Leben gerufen wurde. Stiftungsgründerin Ursula Hansen von der Grundlach-Unternehmensgruppe verfolgt die Ziele der Stiftung unter anderem zur Förderung von Kultur bis heute mit großem persönlichen Engagement. Außer der „Vielharmonie“ betreut die Stiftung auch die „Villa Minimo“ für junge Künstlerinnen und Künstler.

Von Michael Meyer-Frerichs