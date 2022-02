Hannover

Ja, es ist gelungen. Die Gestalt, die diese Gottheit angenommen hat, ist nur allzu menschlich. Dionysos selbst ist nach Theben gekommen, um die frevelhafte Stadt und ihren Herrscher Pentheus zu bestrafen, der dem Dionysos-Kult ein gewaltsames Ende setzen will. Als Mensch getarnt mischt sich die Gottheit unters Volks, um ihre Rache zu vollziehen.

Zunächst aber testet sie die Wirkung ihre Verwandlung, räkelt die Beine unter dem halbtransparenten Kleid, prüft mit beiden Händen kraftvoll zugreifend den Sitz der Brüste: Sieht es auch gut aus? Im Saal erhebt sich spontan zustimmender Beifall. Kein Zweifel: Dieser Gott ist eine Frau.

Ein verführerischer Klassiker

Es ist eine wilde, verführerische und auch etwas verwirrende Version eines Klassikers, die das Schauspiel Hannover jetzt zeigt. „Bitch, I’m A Goddess“ hat Regisseur Guy Weizman seine Bearbeitung der griechischen „Bakkhai“-Tragödie von Euripides in einer Nachdichtung der kanadischen Autorin Anne Carson genannt. Weizman nimmt das 2500 Jahre alte Stück von zwei Seiten in die Zange: Er abstrahiert zunächst den zentralen Konflikt – und gibt diesem Ideentheater dann eine sehr sinnliche und körperliche Anmutung.

Der strenge Gegensatz, den die Tragödie konstruiert, erscheint hier in Allgemeine gewendet: Es geht nicht länger nur um Rationalität und Gesetz auf der eine Seite – repräsentiert durch den Theben-Herrscher Pentheus – und Emotion und Anarchie auf der anderen, für die die Gottheit Dionysos und ihre Anhänger stehen. Das binäre System, das nur das eine oder das andere kennt und alle Zwischentöne ausschließt, wird von verschiedenen Seiten infrage gestellt.

Masse, Mensch: Nils Rovira-Muñoz als Bakkhai. Quelle: Katrin Ribbe

Die Hauptrolle der Geschlechter

Am sichtbarsten wird das in der Verteilung der Geschlechterrollen, die sich auch durch viele Nacktszenen in den Vordergrund drängt. Anja Herden gibt Dionysos, dem Mythos zufolge der Sohn des Zeus, unübersehbar weibliche Gestalt. Die Masse der Bakkhai, der eigentlich weiblichen Anhängerschaft des Gottes, wird stellvertretend von Nils Rovira-Muñoz androgyn verkörpert. Und Pentheus wird nicht wie bei Euripides vom Gott verblendet, damit er sich selbst dem vermeintlichen Feind ausliefert – er gibt dabei eher einer heimlichen Leidenschaft für schöne Kleider nach.

Der Eiferer als Ekstatiker: Szene aus „Bitch, I’m A Goddess“ mit Dionysos (Anja Herden) und Pentheus (Kaspar Locher). Quelle: Katrin Ribbe

Doch „Bitch, I’m A Goddess“ ist trotz solcher Verschiebungen kein klarer Beitrag zu Gender-, Identitäts- oder sonstigen Debatten. Die Produktion ist ein theatrales Gesamtkunstwerk, das Fragen nicht beantwortet, sondern ästhetisch überformt.

Kostüme als Kunstwerke

Und das gelingt eindrucksvoll: Ascon de Nijs hat weniger ein Bühnenbild entworfen als ein begehbares Gemälde, das Lichtdesigner Maarten van Rossen stets neu in Szene setzt. Der Boden ist mit endzeitlichen Gesteinsbrocken bedeckt, die sich bei näherer Betrachtung als watteweiche Schaumstoffteile herausstellen. Und die Gruppe Maison the Faux hüllt die Menschen in skulpturenhafte Haarüberwürfe – und die Göttin in ein Kleid von fast überirdischer Schönheit.

Theatrales Gesamtkunstwerk: „Bitch I’m A Goddess“ am Schauspiel Hannover. Quelle: Katrin Ribbe

Dem gelernten Choreografen Weizman gelingt eine auffallend intensive Personenführung: Anja Herden entfaltet als Dionysos vor allen in den zurückhaltenden Szenen eine angemessen auratische Wirkung. Kasper Locher zeigt eindrucksvoll Pentheus’ Wandelung vom Eiferer zum Ekstatiker und Alrun Hofert hat als seine Mutter Agave ihren großen Moment, wenn sie den Sohn im Rausch tötet.

Der Kathmos von Wolf List schließlich lässt die Bilderflut dieses Überwältigungstheater mit schön desillusionierenden Spiel schlagartig abebben. In knappen Gesten macht er Agave verständlich, was sie getan hat, und markiert damit den Umschlagspunkt zur Tragödie. Dionysos sitzt da längst im Zuschauerraum, um noch das Ende der Kettenreaktion zu sehen, die sie angestoßen hat. Dann sind die Menschen von allen Göttinnen verlassen.

Die nächsten Vorstellungen sind am 23. Februar sowie am 11. und 24. März.

Von Stefan Arndt