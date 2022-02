Hannover

Die Tage seit dem 24. Februar 2022 fühlen sich für viele Menschen an wie ein Erwachen aus einem langen Dämmerschlaf. Ein Angriffskrieg im Morgengrauen, mitten in Europa, angezettelt vom diktatorisch regierenden Präsidenten Russlands, aus der dunklen Mitte einer Nuklearmacht. Der Westen reagiert hektisch, setzt Truppen in Bewegung. Alte Ängste kommen hoch, apokalyptische Bilder. Bei mir auch der Gedanke an Szenen aus der Mitte der 1980er-Jahre, als ich gegen die atomare Aufrüstung nicht nur auf die Straße ging, sondern auch auf dieser sitzen blieb, genauer gesagt: auf der Zufahrt zu einem Atomwaffenlager der US Army in Mittelhessen. Überforderte Polizisten schleiften uns von der Straße, wir klopften uns den Dreck aus den Klamotten, später kam ein Brief von der Staatsanwaltschaft.

Ein Teil meiner ganz persönlichen Reifeprüfung

Sitzblockaden waren ein Teil meiner ganz persönlichen Reifeprüfung. Es war mein Versuch, mit dem Irrsinn der atomaren Abschreckung umzugehen, und ich bin froh, dass ich das getan habe. Ich möchte auch heute am Ideal einer gewaltfreien Welt festhalten, einer Welt ohne Massenvernichtungswaffen. Aber seit den 1980er-Jahren ist viel passiert. Die Welt ist wesentlich unübersichtlicher geworden, und ich bin erwachsen.

Lesen Sie auch Die Ukraine und wir: Was Krieg für die Seele bedeutet

Wir wissen, schreibt Bert Strebe in seinem Beitrag, dass Krieg niemals eine Lösung ist. Und er zieht eindrucksvolle Beispiele heran, die das belegen. Krieg zerstört Leben, er frisst sich in die Köpfe und Herzen von Menschen, er lässt sie verhärten und verstummen. Und es bleibt etwas zurück. All dem kann man nur zustimmen. Man sieht an den Auseinandersetzungen über die Verbrechen der Kolonialzeit, dass solche Wunden auch nach über hundert Jahren nicht verheilen, wenn es nie eine echte Versöhnung gegeben hat.

Am Ende seines Beitrags fordert Bert Strebe, Deutschland möge sich aus allen Kriegshandlungen heraushalten. Und mit Blick auf die deutsche Geschichte schreibt er: „Wir haben uns wahrhaftig genug schuldig gemacht.“ Hier möchte ich widersprechen. Ich lese aus diesen Sätzen eine Sehnsucht nach Frieden und Gewaltfreiheit heraus, die mir bekannt vorkommt. Ich kann sie nachvollziehen, aber dennoch halte ich die Schlussfolgerungen für falsch. Sie passen nicht zu der Welt, wie sie ist. Und der Wunsch danach, unschuldig zu bleiben, verdeckt möglicherweise eine andere, nicht weniger gravierende Schuld – die Schuld, diejenigen zu verraten, die genau jetzt, in diesen Tagen, für ihre eigene (und letztlich auch unsere) Freiheit ihr Leben aufs Spiel setzen und dieses in vielen Fällen opfern.

Schriftsteller Burkhard Wetekam Quelle: Musterer

Zur Person Burkhard Wetekam ist Journalist und Autor. Er schreibt Romane, Erzählungen, Hörspiele und für das Theater. Im März erscheint sein neuer Kriminalroman „Greifswalder Gespenster“ im Hinstorff Verlag. Wetekam ist Mitglied im Vorstand des Autor:innenzentrums Hannover.

Wir sollten nicht nur in uns und unsere Geschichte hineinhorchen, wir sollten auch genau beobachten, was auf der Welt und in der Ukraine passiert und was die Menschen dort sagen. Anders als die langfristig wirkenden westlichen Sanktionen können sie jetzt dazu beitragen, dass Putins Armee nicht den nächsten verheerenden Schritt tut und die Grenze zum Baltikum oder nach Polen überschreitet. Wenn man in den letzten Wochen etwas lernen konnte, dann die Notwendigkeit, genau zuzuhören, was der russische Diktator sagt. Seine Drohungen stehen im Raum. Ich bin weder Außenpolitiker noch Militärfachmann, aber mein Gefühl sagt mir, dass wir aufwachen müssen. Dass wir das Undenkbare für möglich halten und uns darauf einstellen müssen.

Die Augen für das Undenkbare öffnen

Es sind in den letzten Jahren auffallend viele Dinge passiert, die lange für unmöglich gehalten wurden. Vom Brexit über die Wahl Donald Trumps bis hin zum 6. Januar 2021, dem Datum, als ein gewaltsamer Umsturz in einer der stärksten Demokratien der Welt nicht weit entfernt war. Kluge Geschichtenerzähler haben solche Szenarien schon ahnend vorweggenommen. Die Serie „House of Cards“ erzählt von der inneren Erosion der amerikanischen Demokratie, die norwegische Serie „Occupied“ entfaltet das bedrückende Szenario einer Okkupation Norwegens durch russische Truppen (interessanterweise im Auftrag der EU, nachdem Norwegen seine Gaslieferungen beendet, um mehr Klimaschutz zu erzwingen). Künstlerinnen und Autoren sollten ein Sensorium für die Welt und ihre Veränderungen haben, sie sollten von der Welt erzählen. Dazu gehört es, die schrecklichen Folgen von Kriegen zu veranschaulichen, aber auch, uns die Augen für das Undenkbare zu öffnen, das hinter der nächsten Wegbiegung auf uns wartet.

Wir müssen in diesen Tagen zugeben, dass wir auf die Begegnungen hinter diesen Wegbiegungen nicht vorbereitet sind. Wir haben zu oft nicht zugehört, haben die Zeichen nicht gedeutet, stecken noch immer in diesem Dämmerschlaf. Wir können uns selbst nicht verteidigen, lästern über eine Bundeswehr, die schneller, als man „Verteidigungsfall“ sagen kann, zu einem elementaren Baustein unseres Überlebens werden könnte. Ich war viele Jahre lang weit davon entfernt, solche Sätze auszusprechen oder gar aufzuschreiben, aber jetzt ist es so weit. Es ist für mich ein Zeichen von Erwachsensein, die eigene Ideale nicht zu vergessen, sie aber in eine sinnvolle Relation zur Realität zu bringen.

Wenn ich sehe, wie sich Menschen in der Ukraine mit schlechter Ausstattung, aber einem ungeheuren Mut und einem berührenden Bekenntnis zu ihrem Land und ihrer Freiheit den überlegenen Truppen der russischen Armee entgegenstellen, dann fühle ich mich als Bürger dieses Landes schuldig. Kein Land hat so viel zur Finanzierung dieses Krieges beigetragen wie Deutschland, kein Land hat sich so abhängig gemacht von russischen Energielieferungen und kaum ein Land hat Putins Regime so viel verziehen wie Deutschland in den letzten Jahren.

Was sind wir bereit, für dieses Europa zu tun?

Die Berichte aus der Ukraine lassen mich auch fragen, was wir selbst denn mit so viel Herzblut verteidigen würden, wie es viele Ukrainer in diesen Tagen tun. Ist ein demokratisches Europa der Ort, für den es sich zu kämpfen lohnt, mit all seinen Schwächen, Behäbigkeiten, mit seinen inneren ökonomischen Spannungen, mit seinen antidemokratischen Tendenzen in Polen und Ungarn? Schauen wir uns doch um auf der Welt: Nehmen wir die großen globalen Player unter die Lupe. Müssen wir dann nicht zum Schluss kommen, dass wir diesen europäischen Zusammenschluss, der eine historisch ungewöhnliche lange Epoche des Friedens gebracht hat, von Herzen verteidigen müssten? Was sind wir bereit, für dieses Europa zu tun? Welche Opfer würden wir bringen? Genau jetzt ist der richtige Moment, solche Fragen zu stellen.

Ein erwachsener Blick auf die Welt, wie sie ist

Eine kluge Entscheidung der Niedersächsischen Staatskanzlei aus dem letzten Jahr war die Einladung an Navid Kermani, die Rede zum Festakt anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Bundeslandes Niedersachsen zu halten. Unter dem Eindruck des desaströsen Rückzugs westlicher Truppen aus Afghanistan ist Kermani der Frage nachgegangen, ob und unter welchen Umständen kriegerische Gewalt das letzte Mittel sein kann und muss. Kermani hat Beispiele genannt, hat abgewogen, hat die Prüfung der eigenen Motive angemahnt, um am Ende zu dem Schluss zu kommen, dass man manchmal Schuld auf sich laden muss, um noch größeres Leid zu verhindern. Was Kermani lieferte, war ein kluger, ein erwachsener Blick auf die Welt, wie sie ist. Davon bräuchten wir mehr.

Der Schriftsteller Burkhard Wetekam. Quelle: Samantha Franson

Im Krieg in der Ukraine sterben Menschen, auch viele junge russische Soldaten, die in diesen Krieg gezwungen wurden. Auch sie sind Opfer eines Regimes. Vielleicht machen wir einen Fehler, wenn wir durch Waffenlieferungen zu noch mehr Opfern in diesem Krieg beitragen. Es ist eine Schuld, die wir auf uns laden. Und dennoch habe ich im Augenblick das Gefühl, dass die Entscheidung der Bundesregierung richtig ist.

Während ich das hier notiere, frage ich mich, ob wirklich ich das bin, der so schreibt. Ich habe doch mal für Abrüstung auf der Straße gesessen. Ist die Welt so hoffnungslos? Nein, aber sie ist anders, als wir jemals dachten. Das Atomwaffenlager, dessen Zufahrt wir damals blockiert haben, existiert übrigens nicht mehr. Es wurde aufgelöst, die Sprengköpfe aus Deutschland abgezogen. Natürlich waren nicht wir diejenigen, die das erreicht haben, es war eine Folge internationaler politischer Verhandlungen. An der Stelle des „Sonderwaffenlagers“ wurde vor einigen Jahren ein Solarpark errichtet. Ich erlaube mir, das als Zeichen der Hoffnung zu betrachten.

Von Burkhard Wetekam