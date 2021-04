Hannover

Das ist leider alles nicht so, wie es sein soll, im Blumen- und Gemüsebeet. Ich wurde angehalten, etwas zu tun. Pferdemist soll ja wahre Wunder vollbringen. Also machte ich mich auf die Suche. Im Internet fand ich einen Reiterhof, der gar nicht mal so weit entfernt war. Ich rief an.

„Hallo. Unsere Blumen wachsen nicht so, wie sie sollen. Pferdemist soll da ja hilfreich sein. Bei Ihnen im Reiterhof fällt doch immer etwas davon an.“

„Das ist richtig“, sagte die Frau vom Reiterhof.

Ich machte weiter: „Ja, und da wollte ich mal fragen, ob ich bei Ihnen etwas davon erwerben kann.“

„Erwerben?“, sagte die Dame. Ich konnte ihre hochgezogene Augenbraue am Telefon hören.

Mir war klar, dass „erwerben“ hier nicht das richtige Wort war. Erwerben kann man Ruhm, Ehre, Ansehen und Grundstücke. Aber Mist?

„Also kaufen“, sagte ich, „verkaufen Sie Pferdemist?“

„Nein“, sagte sie.

Ich wollte schon „Ach so, dann entschuldigen Sie bitte die Störung“ sagen – da sagte die Reiterin: „Den können Sie sich so abholen. Wir sind ja froh, wenn wir den nicht entsorgen müssen.“

„Einfach so?“, fragte ich.

„Einfach so“, sagte die Hippologin am anderen Ende der Longe. „Kommen sie an die Miste und holen Sie sich was ab.“

Ich bedankte mich und legte auf.

Also keine Lieferung? Ich sollte womöglich selber mit Forke und Eimer ...

Mist.

Vielleicht sollte ich zuvor einen Traktor mit Anhänger erwerben.

Von Ronald Meyer-Arlt