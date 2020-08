Kaum hatte ich das Fahrrad beim Edeka in der Südstadt angeschlossen, war da dieser Ton. Nein, es waren zwei Töne: Di-düüd. Und sie kamen in wundersamer Regelmäßigkeit: Di-düüd ... Di-düüd ... Di-düüd. Sollte mich ein Tinnitus ereilt haben? Nein, Tinnitus müsste wohl anders klingen, organischer, nicht so technisch. Ich versuchte das Geräusch zu orten. An den Tischen der Bäckerei saßen drei Rentner und knabberten Streuselkuchen. Von dort kam das Di-düüd nicht. Handelte es sich vielleicht um einen Warnmelder aus der Bäckerei? War was im Ofen verbrannt? Nein, die Töne kamen aus der anderen Richtung. Und es war auch kein Rauch zu riechen.

Der Roller wollte Rettung

Als ich mich auf die Supermarkttür zubewegte, sah ich die Quelle des Di-düüd. Es war ein Elektroroller. Jemand hatte ihn hier abgestellt und dabei wohl irgendwas nicht ganz richtig gemacht. Der Roller piepste gleichermaßen ärgerlich und hilflos. Irgendetwas wollte er den Umherstehenden sagen, aber was? Sollte man einen Hebel umlegen? Ein Knöpfchen drücken? Ein Passwort eingeben? Ich schaute mir den Roller genauer an. Oben auf dem Lenker war ein QR-Code angebracht, darüber leuchten zwei LED-Lämpchen. Kein Schalter, kein Knöpfchen – nichts, wo man einen Code hätte eingeben können. Und überhaupt: welchen Code denn? Stattdessen immer wieder Di-düüd. Der Roller wollte Rettung, aber ich wusste nicht wie.

Anzeige

Die Rentner an den Außentischen des Supermarktcafés gaben sich dem Kaffee- und Kuchengenuss hin. Hätten sie Rat gewusst? Ich nahm mir einen Einkaufswagen und schob ab in den Supermarkt, Parmesan und Haferflocken kaufen. Und Obst. Immerhin kein Tinnitus.

Weitere HAZ+ Artikel

Als ich zurückkam und den Einkauf in der Fahrradtasche verstaute, piepste der Roller an der Tür immer noch. Auch die Rentner saßen noch da und ließen sich durch das regelmäßig ertönende Di-düüd nicht weiter stören. Di-düüd ... Di-düüd ... Di Düüd.

Ich sah mir den Roller nochmal genauer an. Da wurde es mir klar: Das war alles gar nichts Besonderes. Es handelte sich nur um einen Roller der Marke Bird.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Ronald Meyer-Arlt