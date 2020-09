Karsten Schwanke, Jahrgang 1969, moderiert Wettersendungen in verschiedenen Programmen der ARD. Seine Erklärung zum Einfluss des Klimawandels auf das Wettergeschehen wurde vielfach auf Youtube geklickt.

Am 5. Oktober moderiert er ein Forum bei einer Konferenz, die die Initiative „Wissenschaft im Dialog“ in Zusammenarbeit mit der Volkswagenstiftung und der Leibniz-Universität Hannover veranstaltet. Die mehrtägige Konferenz über Wissenschaftskommunikation, die in Hannover stattfinden sollte, wurde coronabedingt ins Netz verlegt. Im kommenden Jahr soll sie als Präsenzveranstaltung wieder in Hannover stattfinden.