Hannover

Zwischen erwachsenen Menschen geschehen nicht immer nur schöne Dinge. Männer nutzen Frauen aus. Frauen nutzen Männer aus. In Beziehungen gibt es oft Zurückgelassene, Frustrierte, Verletzte und auch Verzweifelte.

Die Frage ist, wie viel Deutungsmacht eine Gesellschaft den Verletzten und Verzweifelten zugestehen sollte. Im Fall des Künstlers Jon Rafman reichen nun die Aussagen einiger Frauen, „emotional verletzt“ worden zu sein, damit seine Ausstellungen verschoben werden und Galeristen die Zusammenarbeit mit dem Künstler überdenken oder gar beenden.

Anzeige

Die Reaktion des Kunstvereins ist kein Ruhmesblatt

Mag sein, dass sich Rafman Frauen gegenüber mies und völlig unmöglich verhalten hat. Darüber werden sie mit vollem Recht empört sein. Juristisch belangt wird er aber nicht. Was also hat das dann mit Zeigbarkeit seiner Kunst zu tun? Dass in diesen Tagen der reine Vorwurf „emotionaler Manipulation“ ausreicht, um der Karriere eines Künstlers erheblichen Schaden zuzufügen, ist bemerkenswert – und sollte uns Sorgen machen. Die verschüchterte Reaktion des Kunstvereins ist da kein Ruhmesblatt.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Was sind die Vorwürfe – und was sagt Rafman?

Interessant ist, dass Ausstellungshäuser und Galeristen so alarmistisch reagieren. Das hat vielleicht etwas mit Erfahrungen männlicher Arroganz zu tun, vielleicht ist es auch Ausdruck einer besonderen Sensibilität für Diskussionen, die anstehen. Dann allerdings muss man sie auch zulassen und führen – und sich nicht einfach wegducken.

Von Ronald Meyer-Arlt