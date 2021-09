Hannover

Hannover strotzt vor Kultur und ist auch bereit, für Kultur einzutreten, das zeigen ja auch innerstädtische Förderprogramme oder der „Innenstadtdialog“. Dabei wird der Kulturbegriff aber eher auf Musik, Theater und Bildende Künste angewandt. Aber was ist mit dem Kulturgut vom Essen und Trinken?

Manchmal scheint es, die Politik schiebe das Thema weg, in Vereine, Gastronomie und Familie, bloß weg vom eigenen Tisch. Ist es vielleicht verwerflich, als Genießer zu gelten? Sicher ist: Volksnah ist man in Deutschland eher mit Bierkrug und Bratwurst in der Hand. Woher kommt es denn, dass wir wie selbstverständlich einen Liter Markenmotoröl für fünfzehn oder zwanzig Euro in unsere Autos kippen, aber bei einem Wein für dasselbe Geld lieber die Rollläden runterlassen, damit es der Nachbar nicht sieht?

Probleme werden überpflastert

Dabei liegt doch mittlerweile klar auf der Hand, welche dramatische Dimension das Essverhalten jedes Einzelnen hat, sei es in puncto Umwelt, Gesundheit, Tierwohl. Aber anstatt durch Kultureinrichtungen, durch umfassende Aufklärung und tief gehende Bildung das Thema voranzubringen, werden Probleme oberflächlich mit Nährstoffampeln und Tierwohllabels überpflastert. Was spräche denn dagegen, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich in diesem Bereich mit Wissen zu bereichern?

Zu tun gäbe es reichlich: In der angestaubten Markthalle müsste dringend der Dialog mit den Betreibern gesucht werden. Zu „Kulinarischen Botschaftern Niedersachsen“ – eine Prämierung von „exzellenten Lebensmitteln aus allen Regionen des Landes“ mit Schirmherr Stephan Weil – wurden neben tollen Handwerks- auch Industrie- und Fertigprodukte prämiert. Die Aktion wird aktuell neu aufgesetzt und das scheint auch zwingend nötig, denn Preisträger ist unter anderem auch norwegischer „Gravadlachs“ nach original schwedischer Rezeptur von einem friesischen Großunternehmen hergestellt – ist das die kulinarische Botschaft Niedersachsens?

Ein Kompetenzzentrum für Ernährung

Musik und Bildende Künste werden mit Opern-, Konzert- und Kunsthäusern gewürdigt, aber unsere „Lebens“-Mittel? Fehlanzeige. Dabei geht es nicht um ein Museum, in dem Weinamphoren aus der Antike ausgestellt werden, sondern zum Beispiel um ein Kompetenzzentrum für Ernährung wie es in Kulmbach existiert, das Raum für Austausch, Forschung und Entwicklung bietet. Oder nur ein Lehr-, Lern- und Genusszentrum in Form einer innerstädtischen Dachfarm, wo Jung und Alt Wachstumszyklen miterleben, alte Gemüsesorten und Kräuter verkosten können.

Unser Autor Hannes Finkbeiner schreibt regelmäßig die „Kostproben“ in der HAZ. Außerdem unterrichtet er an der Hochschule Hannover und Quelle: Jasper Ehrich

Und wo sind die Veranstaltungen und Ausstellungen zu den sieben Grundnahrungsmitteln der Erde? Zu Kolonialwaren wie Kaffee oder Tee? Zu Monokulturen und Diversität? Wo sind die Veranstaltungen zu Fastenregeln und Religion? Veranstaltungen, bei denen die Essensbräuche aus Ost und West, Nord und Süd einmal beleuchtet und hochleben dürfen? Jeder, der nämlich behauptet, Essen und Trinken baue keine Brücken zwischen den Kulturen, hat nicht verstanden, wie sehr andere Menschen auf ihre Essensbräuche stolz sind, wie sehr sie ein Teil ihrer Identität und ihres Selbstwertgefühls sind – von der Geselligkeit, dem Miteinander und der Sozialisation am Essenstisch gar nicht gesprochen.

Ohne Feinschmeckerei keine Zivilisation

„Um gut essen und trinken zu können, hat die Menschheit sich vieles einfallen lassen. Diese gewaltige Geschichte ist verblüffend eng mit der Weltgeschichte verbunden“, schrieben Gerd von Paczensky und Anna Dünnbier einmal im Vorwort ihres Standardwerks „Kulturgeschichte des Essens und Trinkens“ – und weiter: „Ohne Appetit, ohne Feinschmeckerei, keine Zivilisation.“ Was hält uns auf, diese Geschichte zu würdigen?

Von Hannes Finkbeiner