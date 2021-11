Hannover

Gerade ist es wieder passiert: Bei der Wiederaufnahme noch langer Corona-Pause stand im Märchenmusical „Aladdin“ in Stuttgart eine Person mit dunkel geschminktem Gesicht auf der Bühne. Umgehend hat die „Black Community Foundation Stuttgart“ den Musicalmachern vorgeworfen, Blackfacing, also das Schwarzfärben des Gesichts eines weißen Schauspielers, zu betrieben. Die Theaterleute beeilten sich zu sagen, dass es sich bei der dargestellten Figur um einen Flaschengeist handelte, der ja bekanntlich jede Gesichtsfarbe – vorzugsweise blau – haben könne. Außerdem sollte das geschminkte Gesicht des Darstellers nicht schwarz, sondern golden sein. Im Übrigen werde man nachbessern – und versuchen demnächst den gewünschten Goldton besser zu treffen.

Das Ende der darstellenden Kunst?

Manche haben angesichts solcher Vorgänge Fragen: Folgt das Spiel jetzt anderen Regeln? Dürfen im Theater nur noch Schwarze Schwarze spielen? Und wie soll es dann weitergehen? Soll auch jeder Homosexuelle auf der Bühne durch einen Homosexuellen dargestellt werden? Wird Identität der Darsteller bald wichtiger als die Virtuosität ihres Spiels? Reicht es nicht mehr, auf der Bühne so zu tun, als ob man jemand sei? Müssen die Darsteller jetzt auch wirklich so sein? Sollen das Dargestellte und der oder die Darstellende jetzt deckungsgleich werden? Wäre das womöglich gar das Ende der darstellenden Kunst?

Solche Fragen und die mit ihnen verbundenen Befürchtungen sind nicht ganz neu. Bereits vor zehn Jahren gab es erhebliche Diskussionen, als der weiße Schauspieler Joachim Bliese mit schwarz bemaltem Gesicht in Dieter Hallervordens Berliner Schlosspark-Theater auf der Bühne stand, um die Figur des schwarzen Midge Carter in Herb Gardners Stück „Ich bin nicht Rappaport“ darzustellen. Das Plakat, das den weißen Mimen mit schwarzem Gesicht zeigte, hatte eine heftige Debatte ausgelöst.

Blackfacing ist eine Form von Rassismus

Mittlerweile gilt unter Theaterschaffenden und auch sonst in den aufgeklärten Teilen der Gesellschaft der Konsens, dass Blackfacing, also das Schwarzfärben des Gesichts eines weißen Schauspielers oder einer weißen Schauspielerin, eine Form von Rassismus ist und im zeitgenössischen Theater keinen Platz haben sollte. Historische Argumente wie die Tradition der Minstrel Shows, in denen weiße Darsteller mit schwarz geschminkten Gesichtern die schwarze Bevölkerung herabgesetzt haben, wurden in der Debatte ebenso hervorgebracht wie ökonomische: Es ist eben nicht gerecht, dass die schwarze Schauspielerin oder der schwarze Schauspieler keine Engagements bekommen, weil weiße Kolleginnen und Kollegen diese Rolle spielen.

Martin Muehle als „Otello“ in Verdis gleichnamiger Oper. Quelle: Sandra Then

Heute ist klar, dass man auf der Bühne keine weißen Gesichter mehr schwarz färbt. Bei einigen Rollen, man denke an Shakespeares Othello, mag das kompliziert sein. Aber das Theater – und das ist ja das Großartige daran – ist ja ein wunderbarer Lösungsapparat. Schwierigkeiten sind dazu da, überwunden zu werden. Im Falle von Verdis „Otello“ hat die Staatsoper Hannover gerade gezeigt, wie man’s macht: Das Innere des Kopfes ist hier wichtiger als das Äußere, die Hautfarbe ist hier kein Thema mehr. Es muss nicht gleich als Angriff auf die Kunstfreiheit empfunden werden, wenn Weiße nicht mehr mit schwarz geschminkten Gesichtern auf die Bühne treten sollen.

Theaterleute wollen zu den Guten gehören

Und die Flechtfrisuren? In Hannovers Ballett wurde der Vorwurf laut, dass der Umstand, dass einige Tänzerinnen und Tänzer in Nadav Zelners Choreografie „Toda“ Flechtfrisuren trugen, den Tatbestand der „kulturellen Aneignung“ erfüllen wurde. Mittlerweile ist die Diskussion verebbt. Aber es war gut, darüber gesprochen zu haben. Denn die zögerliche Reaktion der Theaterschaffenden, die nicht gleich lauthals auf ihr Recht gepocht haben, alles so zu machen, wie sie es eben machen wollen, hat klargemacht, dass die Theaterleute Probleme sehen, wo andere sie vielleicht nicht sehen. Sie wollen zu den Guten gehören, und sie agieren in Fragen des strukturellen Rassismus etwas sensibler als andere gesellschaftliche Gruppen. Vielleicht lernt man auf der Bühne, das Leiden der anderen eher anzuerkennen. Das Theater, dass Schwarze nicht mehr nur als Opfer zeigen will, muss kein harmloses Theater sein.

Diese verrückte Gegenwärtigkeit des Theaters

Natürlich kann jeder alles spielen. In Shakespeares „Sommernachtstraum“ treten Handwerker als Schauspieler auf. Sie trauen sich zu, wirklich alles darzustellen: Einer spielt ein Mädchen, einer spielt einen Löwen, einer spielt den Mond und einer spielt eine Wand. Dieses Spiel, in dem jeder alles sein kann, ist eine schöne Utopie von Theater. Aber – und das zeigt Shakespeares Genialität – es ist eben nur ein Laienspiel. Theaterlaien sind es, die glauben, dass man wirklich alles darstellen muss, dass es im Spiel keine Leerstellen geben darf.

Und dann ist da noch diese verrückte Gegenwärtigkeit des Theaters. Da steht jemand wirklich und wahrhaftig auf der Bühne – in der Rolle, aber eben nicht nur in der Rolle. Theater erzielt einen Teil seiner Attraktivität von dem Umstand, dass im Spiel immer ein Stück Wirklichkeit mitschwingt. Der Nackte auf der Bühne stellt nicht nur Nacktheit dar, er ist auch wirklich nackt. Großes Theater geschieht immer dann, wenn nicht nur Fremdes abgeliefert wird. Sondern, wenn man den Eindruck hat, dass es um etwas geht, das echt ist.

Auch das ist ein Argument dafür, sensibel zu sein und nicht alles zu spielen – nur, weil man es eben kann.

Von Ronald Meyer-Arlt