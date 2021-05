Hannover

An Gedichten scheint es keinen Mangel zu geben. Wahrscheinlich haben die Herausgeber der Literaturzeitschrift „Hahnepeter“ deshalb deren Einsendung limitiert. Nicht mehr als vier Gedichte pro Autorin oder Autor sollten eingereicht werden. Und die eingereichten Kurzgeschichten sollten nicht länger als 8200 Zeichen sein.

Wer sich berufen fühlt, seine Texte in einer der nächsten Ausgaben der hannoverschen Literaturzeitschrift gedruckt zu sehen, kann unter der Adresse hahnepeter@gmx.de mit den Herausgebern Kontakt aufnehmen. Auf ein üppiges Honorar sollte man aber besser nicht spekulieren. Der „Hahnepeter“ wird gratis verteilt, den Druck finanziert das Kulturbüro der Stadt, alle übrigen Kosten werden über Anzeigenerlöse gedeckt. Viel Geld für Honorarzahlungen ist da nicht zu erwarten.

Witzige Doppelporträts

Der Inhalt der zweiten Ausgabe, die jetzt erscheint, ist ein sympathisches Sammelsurium von Gedichten, Geschichten, Porträts und Essays. Manches ist großartig, Weniges ist misslungen. Eine witzige Idee ist die literarische Form des gegenseitigen Porträts: Die Schriftstellerin Tabea Farnbacher hat den Schriftsteller Kersten Flenter porträtiert – und er sie.

Gabi Stief hat ein einfühlsames Porträt des erfolgreichen Schriftstellers Fernando Aramburu verfasst, und HAZ-Autor Bert Strebe hat drei sehr starke Gedichte beigesteuert. An einer Stelle heißt es bei ihm: „das leuchten aber das atemholen / sickert in die geborstenen Steine“.

Gratis ab Dienstag

Manches hätte wohl entschiedener redigiert werden müssen. In Anke Wogersiens Geschichte von einem Asylbewerber heißt ein Autofahrer mal Blomberg, mal Blohmberg, und hier finden sich merkwürdige Bilder wie „Der Blitzgedanke brachte einen Funken zum Glühen“. Naja.

Eine großartige Entdeckung sind die Fotos von Thomas Deutschmann, den Herausgeber Hans-Peter Wiechers porträtiert. Den eigenen Kunstanspruch markieren die Macher mit eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Fotos, bei denen aber leider die Bildvermerke fehlen. Da hätte man schon gern gewusst, wer wen fotografiert hat.

Die Zeitschrift wird ab Dienstag, 18. Mai, in Bibliotheken und Buchhandlungen ausgelegt. Danach geht der „Hahnepeter“ auch an die Freizeitheime und an kleinere Kulturorte, wie die Artothek. Im Herbst soll die dritte Ausgabe erscheinen. Vorausgesetzt, dass die Herausgeber weiter ihre Projektförderung erhalten.

Von Ronald Meyer-Arlt