Hannover

Den Achtzigerjahren wird ja ein großes Comeback vorhergesagt. Ungefähr seit Ende der Achtzigerjahre. So richtig klappen will es damit nicht. Das liegt daran, dass die Dekade viel zu viele Stile hervorgebracht hat. Von „Da da da“-Trio-Blödelei bis Milli Vanilli, von Spät-Punk bis zu den New Romantics, vom Stadion-Rock bis zum Gefrierfach-Soul von Sade („Sweetest Taboo“).

Alles auf einmal, das gibt’s nie wieder. Die hannoversche Band Noam Bar bringt jetzt zumindest mit dem Song „Pretty Boy“ und dem Video dazu eine Momentaufnahme zur Wiederaufführung. Schlagzeuger Tobias Reckfort, Bassist Nic Knoll, Saxophonist Laurenz Wenk und Pianist David Gerlach haben die Achtzigerjahre zwar allesamt so um die 15 Jahre verpasst, aber offensichtlich akribische Achivstudien betrieben.

Es klingt wirklich alles bis in liebevoll herausgearbeitete Details so wie damals, nur besser. Und die aus Israel stammende Sängerin und Namensgeberin der Band, Noam Bar Azulay, hat für den Videodreh aus den Tiefen ihrer Bühnengarderobe jede Menge Fummel in Bonbonfarben für die Mitmusiker hervorgekramt. Sie könnten darin die Favoriten beim Kostümwettbewerb jeder Bad-Taste-Party sein.

Funky Fasching: Das Video „Pretty Boy“

So viel Humor, so viel Augenzwinkern – das ist schon eine Überraschung nach dem nun schon 18-monatigen Corona-Stresstest für Solo-Selbstständige in der Musikbranche. „Die EP ,Things You Learn The Hard Way‘ repräsentiert unseren neuen Stil. Eigentlich müssten wir damit jetzt auf Tour gehen. Aber das geht ja immer noch nicht – Corona“, sagt Bar Azulay.

Vor der Pandemie hat die Band zwei Clubtouren durch Europa gedreht, einmal 19, einmal 26 Shows in einem halben Dutzend Länder. Das ist finanziell ganz gut aufgegangen. Aber so richtig verdienen müsste eine Band vom Kaliber Noam Bar eigentlich bei großen Festivals – doch 2021 ist der zweite Sommer ohne Festivals.

„Früher hatten wir den Kalender voller Termine für Konzerte. Man konnte sich drauf verlassen. Auch jetzt stehen Termine im Kalender, aber ob sie stattfinden, weiß man nie“, sagt Sängerin. Nur noch mal kurz in Erinnerung gerufen: Der CD-Verkauf ist tot, der Download-Markt hat die eigene Geburt nicht überlebt, ein Stream bei Spotify und Co bringt etwa einen halben Cent.

Konzerte und andere Kämpfe: Pop in Zeiten der Pandemie

Studioarbeit: Noam Bar Azulay bei einer Aufnahme für den Song „What You Made Me Do“ am Mikrofon. Quelle: Peer Bothmer

In der Musikszene schlägt die Stunde der Kämpfertypen. Ist Noam Bar Azulay das?

Sie lässt sich auf das Gespräch darüber ein. Sie sagt: „Ich habe meine Dankeschöns gezählt“ und entschuldigt sich gleich dafür, dass diese deutsche Übersetzung einer hebräischen Redewendung wohl nicht so gut funktioniere. Und schiebt nach: „Wenn ich was brauche, dann arbeite ich dafür; meine Mentalität. Ich war lange genug Emigrant.“ Sie sagt das ruhig, nicht resignierend. Das ist in der Tonlage nicht so weit weg von den Balladen „Alone“ und „Space“ von der neuen EP.

Noam Bar Azulay stammt aus Tel Aviv. Ihre Familiengeschichte hat, sagen wir mal: nicht lineare Momente. Sie ist als junge Frau wegen des Jobs des Stiefvaters mit nach Madrid gezogen. Dort hat dort mit dem Singen vor zahlendem Publikum angefangen, immer mittwochs in einem noblen Restaurant. Sie lebte auch ein halbes Jahr in Miami und fand es furchtbar. Sie kehrte zurück nach Israel und wollte gleich wieder weg. „London ist tot, geh nach Berlin!“ sagten ihr Musikproduzenten. Sie ist dann „in Hannover hängengeblieben“, und Hannover soll es auch einstweilen bleiben. Sie ist damit im Reinen.

Das Video „What You Made Me Do“

Für den Video-Dreh von „Pretty Boy“ gab es eine Corona-Förderung von der Initiative „popNDS“, vergeben von Musikförderern des Landes und letztlich bezahlt vom Bund. 5000 Euro waren das. Förderanträge und Verwendungsnachweise schreiben – das passt zum Rock-’n’-Roll-Lebenstil ungefähr so gut wie der Golf III zu Genesis und den Rolling Stones. Also eher nicht. Aber auch damit ist Noam Bar offenbar im Reinen.

Auf der Bühne die Sau rauszulassen, auf gewisse Weise überlebensgroß sein zu müssen, und zugleich Hilfe zu beantragen – diesen Spagat zu bewältigen ist vielleicht die besondere Herausforderung für Musiker in diesen Monaten. Noam Bar Azulay schafft das. Die EP „Things You Learn The Hard Way“ wäre schon unter normalen Umständen bemerkenswert, in der Corona-Zeit ist sie eine Klasse für sich.

Zwei Konzerte mit Noam Bar am Wochenende

Die Band Noam Bar ist am Wochenende gleich zweimal live zu sehen. Am Sonnabend auf der „Komm raus, Hannover“-Festivalbühne am Ricklinger Bad (Kneippweg 25, 18.30 Uhr, Null-Euro-Tickets unter www.kommraus-hannover.de). Am Sonntag beim Regionsentdeckertag um 15.30 Uhr auf dem Kaliberg von Ronnenberg-Empelde (Eintritt frei, Anmeldung unter www.entdeckertag.de).

Von Volker Wiedersheim