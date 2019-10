Hannover

Allianzen zu schmieden, das ist eine Kunst für sich. Und wenn sie dann noch produktiv sind, ist es ein Glücksfall. Genau dies scheint den Hannah-Arendt-Tagen nun erneut gelungen zu sein. Seit 1998 finden sie in Hannover statt. Ihr Ziel: Aufmerksamkeit zu schaffen für eine der großen Politikphilosophinnen des 20. Jahrhunderts. Arendt wurde am 14. Oktober 1906 in Hannover-Linden geboren, und auch wenn sie schon sehr bald der Stadt den Rücken kehrte, gilt sie als eine „bedeutende Tochter der Landeshauptstadt“. Thema der Hannah-Arendt-Tage in diesem Jahr ist „beziehungsweise transatlantisch: Zum Verhältnis USA – Europa“.

Fred Stein: „Hannah Arendt“ aus dem Jahr 1944 Quelle: Fred Stein Archiv

Eröffnet werden die Hannah-Arendt-Tage, wie schon im vergangenen Jahr, im Sprengel-Museum. Hier ist der erst spät zu Ruhm gelangte Fred Stein mit seinen Fotoarbeiten, darunter viele Porträts nicht nur von Berühmtheiten der Emigrantenszene, in einer wenige Räume umfassenden Ausstellung zu sehen. Erleben konnte Stein seinen Ruhm nicht mehr. Als er, der 1906 in Dresden geboren wurde, 1967 starb, war Fotografie noch keine allgemein anerkannte Kunstform und erst recht nicht Teil von Museumsausstellungen.

Fred Stein, das ist der sehr konkrete Anlass für die gemeinsame Eröffnung im Sprengel-Museum, fotografierte Hannah Arendt mehrfach, vier dieser Fotos aus unterschiedlichen Phasen ihres Lebens sind im Untergeschoss des Museums präsent. Das ist allerdings nur der kleinste gemeinsame Nenner zwischen beiden. Tiefer stach der Nationalsozialismus mit seinen Widerhaken in ihre Leben. Stein, Sohn eines Rabbiners, floh mit seiner Frau Liselotte zuerst nach Paris und später – vor den dann in Frankreich einrückenden deutschen Truppen – in die USA. Arendt, ebenfalls Verfolgte des NS-Regimes und Emigrantin, zog es letztlich in die USA.

Der schöne Schein

Die Ausstellung speist sich aus dem Fundus des Fred Stein Archivs. Einiges daraus hat sein Sohn Peter mit nach Hannover gebracht. Ob nun Albert Einstein, Willy Brandt, der öfter bei den Steins zu Gast war, Boris Pasternak, Bertolt Brecht, Hermann Hesse oder auch Otto Dix oder Marlene Dietrich, sie alle hat sein Vater fotografiert. Nicht mit kritischem Blick, nicht aus überraschender Perspektive, sondern so, wie seine Auftraggeber wohl gesehen werden wollten. Das macht die Ausstellung deutlich. Image wird zur inszenierten Identität, und der schöne Schein schlägt die Wirklichkeit.

„Wahrheit gibt es nur zu zweien“, diese Überzeugung von Hannah Arendt steht durchaus gegen das Werk von Fred Stein. Sie meint damit den geschützten Denk- und Gesprächs-Raum, der frei ist von Inszenierungen, auch von solchen, die Fred Steins Werk auszeichnen. Es ist trotzdem eine geglückte Allianz, die zwischen dem Sprengel-Museum und den Arendt-Tagen, dem Pavillon, der Helene-Lange-Schule oder dem Schloss Herrenhausen als Austragungsort von Diskussionen geschmiedet wurde. Auch wenn es überall um einen aktuell abgängigen Allianzpartner geht, die USA.

Die 22. Hannah-Arendt-Tage finden von heute an bis zum 27. Oktober in Hannover statt. Am Mittwoch, 23. Oktober, liest Felicitas Hoppe im Rahmen der Reihe um 19.30 Uhr im Literaturhaus.

Von Frank G. Kurzhals