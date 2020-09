Hannover

Das hat es bei den Hannah-Arendt-Tagen bisher noch nicht gegeben: Alle Veranstaltungen sind so gut wie ausverkauft, aber an fast allen Veranstaltungen können noch weitere Zuhörer teilnehmen. Das liegt am „hybriden Charakter“, den die Reihe neuerdings hat. Fast alles wird ins Netz gestellt, an vielen Diskussionsveranstaltungen können sich Interessierte virtuell beteiligen.

Zur Eröffnung spricht Historiker Pierre Rosanvallon

Die ersten Hannah-Arendt-Tage unter Pandemiebedingungen widmen sich der immer wieder neu bedrohten Demokratie. Unter dem Titel „Fragil – Stabil? Demokratie 2020“ diskutieren Soziologinnen, Philosophinnen und Integrationsforscherinnen vom 6. bis zum 10. Oktober in Hannover über die liberale und plurale Demokratie und ihre vielfältigen Gefährdungen. Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe am Dienstag, 6. Oktober, mit einem Vortrag von Pierre Rosanvallon. Der französische Historiker spricht über Populismus und fragt, was getan werden kann, damit dieser an Attraktivität verliert.

Marie Luise Knott hält am Donnerstag, 8. Oktober, die Hannah Arendt Lecture in der Villa Seligmann. Die Autorin des Buches „Verlernen. Denkwege bei Hannah Arendt“ spricht über persönliche Verantwortung. Diese und weitere Veranstaltungen werden im Livestream übertragen. Die Zugangsdaten gibt es am 5. Oktober auf der Internetseite der Hannah-Arendt-Tage.

Von Ronald Meyer-Arlt