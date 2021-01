Göttingen

Von Schmach und Scham und Schande ist oft die Rede, von Minderwertigkeit und Kränkung. Hannah Arendt, die 1906 in Hannover geborene Philosophin und Politologin, hat sich mit Rahel Varnhagen auseinandergesetzt. Ihr Buch „ Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin“ behandelt die Schwierigkeit, nein Unmöglichkeit, der jüdischen Assimilation in Deutschland am Beispiel der Rahel Varnhagen, die 1771 unter dem Namen Rahel Levin geboren wurde und in der Zeit der ausgehenden Romantik das war, was man heute eine Netzwerkerin nennen würde. Es ist Hannah Arendts erste große gesellschaftspolitische Abhandlung. Und es ist ein sehr persönliches Buch.

Hannah Arendt zeichnet Rahel Varnhagens Leben nach, ihre traurigen Beziehungen, ihr Außenseitertum, ihre Rettung durch Bildung. Am ihrem Beispiel macht sie deutlich, wie es ist, in einer Gesellschaft zu leben, die einem dauernd klar macht, dass man nicht dazugehört und auch nicht dazugehören wird.

Das Buch (ein Wälzer von 970 Seiten) ist jetzt als dritter Band der großen Kritischen Gesamtausgabe der Schriften von Hannah Arendt im Göttinger Wallstein-Verlag erschienen – eigentlich ist es Band zwei der Reihe, die Bände erscheinen aber nicht in chronologischer Reihenfolge. 17 Bände soll die Edition am Ende – geplant ist es im Jahr 2030 –umfassen. In der Gesamtausgabe werden auch bisher unveröffentlichte Texte Arendts erscheinen. Und zwar in mehreren Sprachen: Die Gesamtausgabe soll auch Vergleiche zwischen den englischen und deutschen Texten ermöglichen.

Gesamtausgabe als Hybrid-Projekt

Vor fünf Jahren hat ein internationales Team mit der Herausgabe der Schriften begonnen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert die Herausgabe des Gesamtwerks, das als Hybrid-Projekt geplant ist: Zusätzlich zur Printausgabe wird es eine digitale Publikation geben. Jeweils ein Jahr nach der Buchveröffentlichung soll der entsprechende Band auch online zur Verfügung stehen.

Kritische Gesamtausgaben bieten gemeinhin viel Lesestoff und reichlich Möglichkeiten, etwas über die Entstehung und Veränderung von Texten zu erfahren. Das ist auch beim Varnhagen-Band der Kritischen Arendt-Gesamtausgabe so. Dem Typoskript von 1933 ist die Eile zu anzusehen, mit der Hannah Arendt den Text fertiggestellt hat. Es folgen die Buchausgaben auf deutsch und auf englisch sowie ein Anhang mit Texten aus bisher unveröffentlichten Briefen und Tagebüchern – von Hannah Arendt und auch von Rahel Varnhagen. Die Anmerkungen zu den Texten sind sachlich und nicht übertrieben.

„Im Zeitalter von leicht zugänglichen elektronischen Lexika drucken wir keine Erläuterungen, die man sich mit einem Mausklick erschließen kann“, verspricht Barbara Hahn, die Herausgeberin. Und sie hält das Versprechen. Hier sind tatsächlich spannende Geschichten zu finden, etwa zur Entstehungsgeschichte der Buchausgabe, die 1959 im Piper-Verlag erschien. Etwa dass Hans Rößner, Hannah Arendts Lektor für das Buch, seit 1934 Mitglied der SS war, in der er zum „Obersturmbannführer“ aufgestiegen war. Interessant ist auch, welche Schwierigkeiten der Verlag mit dem Wort „Jüdin“ im Titel hatte.

