Frau Lühmann, was interessiert Sie an Werwölfen?

Die haben mich schon immer fasziniert und gegruselt, sie sind seit frühester Kindheit eine Angstfigur für mich. Es geht dabei um die Vorstellung, dass etwas eigentlich Vertrautes von einer Sekunde auf die andere ins Unheimliche kippt. Kulturell betrachtet ist der Werwolf einfach ein sehr deutliches Bild für das Böse in uns, für Sexualität, für Kontrollverlust, aber auch für die Verwandlung an sich. Und: Es ist ein männlicher Mythos. Erzählungen über Werwölfinnen sind eher selten, und sie sind häufig mit dem Motiv der Kindstötung verwoben – da wird es interessant für meinen Romanstoff.

Henriette, die Hauptfigur in Ihrem Roman „Auszeit“, arbeitet schon lange an einer Dissertation über Werwölfe und kommt damit nicht zu Rande. Liegt’s am Thema?

Nein, es liegt an Henriette, sie ist von allem überfordert. Sie ist Anfang 30, immer noch an der Uni, und ihr Leben ist eine große Leere, in der es bis jetzt keine wirklich bedeutenden Ereignisse gegeben hat. Sie rationalisiert und zergrübelt alles, ist irgendwie gar nicht mit ihrem Körper und ihrer Körperlichkeit verbunden. Deshalb bekommt sie auch keinen Zugriff auf das Thema ihrer Dissertation. Schreiben und Denken ist auf eine Weise ja auch etwas sehr Körperliches, und bei Werwölfen geht es schließlich um die Veränderung des Körpers. Ich wollte von einer Situation erzählen, in der jemand nicht in der Lage ist, zu handeln oder Entscheidungen zu treffen.

Als Henriette ungewollt schwanger wird, fühlt sie sich zum ersten Mal richtig im Leben. Die Schwangerschaft verleiht ihrem Leben Sinn und füllt die Leere?

Absolut, wobei bei ihr vor allem das körperliche Empfinden vorherrscht, dass auf einmal etwas gut ist ihrem Leben, von dem sie vorher gar nicht hätte sagen können, was mit diesem „etwas“ eigentlich gemeint ist.

Das Eigentümliche ist, dass Ihre Protagonistin in dieser Situation das erste Mal in ihrem Leben eine bedeutsame Entscheidung trifft – und sich zu einem Schwangerschaftsabbruch entschließt.

Henriette hat etwas Selbstzerstörerisches an sich. Sie ist so überrascht davon, mit etwas Existenziellem in Berührung zu kommen, dass sie es gleich wieder kaputt machen will. Zudem empfindet sie auch einen äußeren Druck: Der Vater des Kindes ist verheiratet, hat mit seiner Ehefrau ein kleines Kind und will auf keinen Fall das Baby mit Henriette. Frauen stehen in solch einer Situation ja immer unter Zeitdruck. Und wenn man psychisch angeknackst ist, weiß man sicher noch weniger, wie freiwillig eine solche Entscheidung ist. Und schon gar nicht, ob es einem damit gut gehen wird oder nicht.

„Die Abtreibung verursacht einen Schmerz, mit dem man nicht eins sein kann, es zerreißt einen“, sagt Henriette. Diese starken Gefühle überraschen bei ihr fast, oder?

In ihrem individuellen Fall geht es vielleicht gar nicht so sehr um den Abbruch selbst, auch wenn sie das glaubt. Der Schmerz ist für sie etwas, an dem sie sich festhalten kann. Er ist etwas ganz Konkretes in diesem Leben, in dem sie für so viele Dinge eine Lösung sucht. Es ist ja überhaupt mehr die Geschichte einer einzelnen Frau, Henriette, als dass ich sagen will: So fühlt es sich an, eine Schwangerschaft abgebrochen zu haben. Es ist übrigens sehr schwierig, außerhalb einer literarischen Erzählung, öffentlich über die emotionalen Folgen eines Abbruchs zu reden. In den gesellschaftlichen Debatten zu diesem Thema geht es – zu Recht – oft darum, dass der Abbruch entstigmatisiert werden sollte. Dadurch gerät allerdings in den Hintergrund, dass eine Abtreibung, auch wenn die Frau sich eindeutig und freiwillig dazu entschieden hat, Trauer und Schuldgefühle auslösen kann.

Im öffentlichen Diskurs wird eher das Recht einer Frau auf den Abbruch in den Fokus gerückt? Nicht so sehr ihre Gefühlslage?

Wenn man die oft komplizierte emotionale Seite schildert, befürchtet man, der falschen Seite, also den Abtreibungsgegnern, Argumente zu liefern. Es ist ohnehin schon schwer, die Komplexität und Ambivalenz einer solchen Entscheidung zu vermitteln.

Vor einigen Wochen ist Annie Ernaux‘ Buch „Das Ereignis“ über eine illegale Abtreibung, die sie in den Sechzigerjahren hat vornehmen lassen, erschienen. Jetzt Ihr Roman „Auszeit“. Dennoch gibt es relativ wenig zeitgenössische Literatur, die einen Abbruch explizit zum Thema macht. Warum?

Darauf habe ich keine schlüssige Antwort. Schließlich ist es etwas Existenzielles, eine Situation im Leben einer Frau, in der sie nah an Fragen zu Leben oder Tod herankommt. Als literarisches Sujet ist das spannend.

