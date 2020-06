Hannover

Wie erstarrte Passanten stehen sie da. Gesichtslos und apathisch wirken sie, wie Sinnbilder isolierter und vereinsamter Menschen. Genau 111 Schaufensterfiguren, allesamt umwickelt mit rot-weißem Flatterband, hat der Bonner Künstler Dennis Josef Meseg am Mittwochmorgen zwischen Marktkirche und Altem Rathaus in Hannovers Innenstadt aufgestellt. Die eintägige Kunstaktion war von Berlin bis Bochum schon in diversen Städten zu sehen. Als Corona-Mahnmal soll die Installation mit dem fatalistischen Titel „It is like it is“ die Menschen zu mehr Achtsamkeit untereinander und gegenüber der Umwelt mahnen.

Sie mahnen zum Zusammenhalt: 111 Figuren auf dem Marktplatz. Quelle: Villegas

Installation tourt von Stadt zu Stadt

„Das Flatterband steht für die Distanzierung untereinander und den Stillstand in der Gesellschaft“, sagt der 41-jährige Künstler, der mit seinem Helferteam zwei Lastwagenladungen voll Schaufensterpuppen entlud. Er wolle mit der Installation die Beschneidung der Freiheitsrechte illustrieren und zum Zusammenhalt aufrufen.

Die Reaktionen auf sein Kunstwerk seien höchst facettenreich, sagt Meseg: „Viele sind berührt, einige haben Tränen in den Augen – doch es ist auch schon vorgekommen, dass Puppen aggressiv umgestoßen wurden“, sagt er. In Hannover blieben immer wieder Passanten zwischen den Kunstobjekten stehen. Als suchten sie das Gespräch mit den stummen, uniformen Figuren.

Von Simon Benne