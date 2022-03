Hannover

Da sitzt er nun. Phil Collins. In Sportjacke und gemütlicher Hose. Vielleicht ist es auch eine Hausjacke. Wie sie eben Menschen anziehen, die nicht mehr raus müssen. Bei Phil Collins weiß man nicht genau. Er ist rausgegangen, nach Hannover, in eine Halle namens ZAG-Arena, in der nun knapp 10.000 Menschen auf ihn gucken. Aber eigentlich ist er auch zu Hause. Auf der Bühne. Der erste Rockmusiker, der hier in einem Drehstuhl singt. Klingt gemütlich. Ist es aber sichtlich nicht.

Collins liegt eher, als dass er sitzt, er quält sich. Mit Beschwerden, die ihn massiv, aber nicht völlig an der Ausübung seines Erstberufs hindern. Er kann nicht mehr richtig gehen, weil sein Rücken und ein tauber Fuß das nicht zulassen. Er kann nicht mehr trommeln, weil er mit einer Hand keine Sticks mehr halten kann. Auch sein Gehör ist schwach. Aber er kann singen. Also tut er es. Vor zweieinhalb Jahren solo im Stadion. Nun mit seiner Band Genesis. Die Frage, warum, beantwortet sich von selbst, wenn man ihm zuschaut. Rampenlicht unter solchen Bedingungen – das muss man wollen. Hausjacke, passt schon.

Singt nur noch im Sitzen: Phil Collins in Sportjacke. Quelle: Nancy Heusel

Ein besonderer Moment für alle in der Halle

Es ist für alle Beteiligten in diesem Raum ein besonderer Moment. Es ist Ende und Beginn zugleich in der Mehrzweckhalle an der Expo-Plaza. Denn es ist nicht nur die letzte Tournee dieser 55 Jahre alten Rockband, es ist auch das erste Konzert hier seit ziemlich genau zwei Jahren, es ist ein Zeichen des Aufbruchs, die Zeiten sind unruhig, nicht nur wegen Corona. Viele brauchten Geduld vor den Toren wegen der Kontrollen, viele tragen auch in der Halle eine Maske. So what?

Sieht immer so aus, als ob er zehn Minuten vor Konzertbeginn gefragt worden ist, ob er mitmacht: Gitarrist Mike Rutherford Quelle: Nancy Heusel

Bis auf Momente bleibt die kalte Welt draußen. Hier dreht sich alles um Erinnerung und den Mann im Drehstuhl. Er sagt nicht viel, aber schon ein deutsches „jetzt“ versetzt den Saal in Entzückung. Sie warten alle nur auf Gelegenheiten, ihn zu beklatschen, zu ehren, sich zu bedanken für so viele Jahre Musik. Ja, seine Weggefährten sind auch da. Keyboarder Tony Banks sitzt ohne erwähnenswerte Veränderungen seines Standardgesichtsausdrucks inmitten eines Tastencockpits. Gitarrist Mike Rutherford sieht immer noch so aus, als hätte man ihn zehn Minuten vor Konzertbeginn gefragt, ob er nicht auf der Bühne einspringen könnte. Dazu kommen das langjährige Nichtbandmitglied Daryl Stuermer am Bass und Gitarre und Collins‘ Sohn Nicholas („my little boy“) am Schlagzeug.

„My little boy“: Statt Phil Collins sitzt mittlerweile sein Sohn Nicholas am Schlagzeug. Quelle: Nancy Heusel

Von ihnen allen ist showmäßig nichts zu erwarten, also macht es wie immer Vater Collins, Drehstuhl hin oder her. Ein bisschen Schalk im Nacken ist noch da, vor „Home by the Sea“ schwört er die Masse kurz auf Übersinnliches ein, später schlägt er sich den Schellenkranz im Takt gegen den Schädel. Aber er muss auch gar nichts machen. Wenn er mal kurz seinen Stuhl verlässt und langsam und unsicher vor den beiden Backgroundsängern Platz nimmt, gibt es Szenenapplaus.

Collins’ „Mama“-Lachen – jetzt noch dreckiger

Seine Stimme ist noch vital, wenn auch nicht mehr von dieser schneidenden Kraft wie 2019. Aber „Turn It On Again“ stampft schon anfangs satt durch die Halle, in der Psycho-Hymne „Mama“ wirkt Collins’ dreckiges Lachen noch dreckiger und glaubwürdiger als zuvor. Ja, das ist schon Rockmusik hier.

Neues gibt es nicht, aber deshalb ist auch niemand gekommen. Alle Phasen der Band sind im Programm vertreten, die theatralisch-vertrackte mit Sänger Peter Gabriel Anfang der Siebziger, die Übergangszeit mit Collins in der Gabriel-Rolle und die Popsongära ab Mitte der Achtziger mit Liedern ohne Tempowechsel und unter sechs Minuten, über die Fans der ersten Stunde immer noch die Nase rümpfen.

„Land of Confusion“: Ein Song als politisches Statement

Doch auch, wer beim Album „We Can’t Dance“ erst eingestiegen ist, hat schon 30 Jahre Genesis auf dem Buckel. Und ein politischer Song wie „Land of Confusion“, oft Kronzeugnis collinscher Verpoppung des Artrockanspruchs, passt besser als jeder andere ins Hier und Jetzt. An dieser Stelle, und das ist einer dieser Momente, an denen die kalte Welt kurz Eingang findet, münzt er den Song auf Corona – wozu auch das Video mit Masken-Männern und Klorollen passt – und auf Putins Einmarsch in der Ukraine. Ein politisches Plädoyer bleibt aus. Der Song muss als Statement reichen.

Euphorie und Schmerz

Die Fans in Hannover feiern jedes Lied, vom „Duke“-Startmedley bis „No Son of Mine“, von „Cinema Show“ bis „Fading Lights“, einige nur in Ausschnitten. Sie feiern ein Set mit „That’s All“, „The Lamb Lies Down on Broadway“, und „Follow you, Follow Me“, bei dem sich die anderen Musiker um Collins herumsetzen. Sie feiern Banks’ Synthie-Soundlinien, Rutherfords unprätentiöse Soli und Collins junior als kraftvollen Taktgeber des Abends. Sie feiern das Gefühl, endlich wieder ein Konzert feiern zu können.

Volle Halle – unter Pandemiebedingungen: 9800 Fans feiern Phil Collins und Kollegen. Quelle: Nancy Heusel

Und sie feiern den sitzenden Sänger. Es ist wohl auch eine Kraftfrage, nicht jeder Ton kommt so, wie er soll, die Backgroundsänger füttern an einigen Stellen an. Aber der Mut, sich unter diesen Voraussetzungen vor ein Publikum zu setzen und ihm damit neben einem euphorischen Konzerterlebnis auch auf unterhaltsamem Wege Schmerz und Vergänglichkeit vorzuführen, wiegt alle gesanglichen Schwächen auf, und so viele sind am Ende auch nicht. Wir sind ja eh bei ihm zu Hause. Es hat wirklich etwas Privates, dieses 10.000-Leute-Konzert. Da ist eine Hausjacke die richtige Wahl.