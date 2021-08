Hannover

Als es richtig losgeht, ist das Konzert fast zu Ende. Alligatoah hat gerade seine erste Zugabe gespielt. Die Stimmung ist gut, das Publikum ohnehin in Sing-und Tanzlaune. Ein stabiles Konzert. Und dann kommt der Regen. Erst fallen nur ein paar Tropfen, dann prasselt das Wasser in Sturzbächen vom Himmel. In wenigen Minuten hüllen sich die 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Regencapes, -jacken und -hosen – immerhin, viele hatten mit Regen gerechnet – und bleiben stehen.

„Wollt ihr euch nicht lieber in Sicherheit bringen?“, fragt Alligatoah skeptisch. Das Publikum antwortet mit „Zugabe“-Rufen. Seine ganzen großen Hits hat er da noch nicht gespielt, vielleicht liegt es auch daran, aber der Regen hat zusätzlich eine sehr belebende Wirkung auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Sitzplätze sind ja nun nass, und so stehen die meisten ohnehin, oder besser gesagt: tanzen. Einige haben sogar Regenstiefel an, springen im Matsch und jubeln ausgelassen.

Doubletime und Säuselton

Seit 15 Jahren macht Lukas Strobel schon als Alligatoah Musik. Der Durchbruch ist noch nicht ganz so lange her, das war 2013 mit „Willst du“, einem Lied über Liebe und Kiffen. Als Teil des 2020 aufgelösten Trailerpark-Projekts war er Vorband von K.I.Z. Sein letzter Longplayer („Schlaftabletten, Rotwein V“) ist 2018 erschienen. Musikalisch bedient Strobel sich aus Hip-Hop und Pop. Mal skandiert er seine gesellschaftskritischen Zeilen im Doubletime-Rap, mal im ironischen Säuselton. Die Texte sind wortverspielt und überspitzt.

Bei dieser Tour setzt der 31-Jährige auf Akustik, auf der Bühne flankiert ihn das Gregor Schwellenbach Streichquartett. Das funktioniert gut, die Streicher geben seinen Liedern mit breiten Klangteppichen Wucht. Und dass die Kombi Sprechgesang und Klassik gut passt, haben ja auch schon Kraftklubber Felix Kummer bei den Machiavelli Sessions oder Antilopen-Rapper Danger Dan mit seiner Klavierplatte „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ gezeigt.

Witze und Schimpfwörter

Das Bühnensetting ist minimalistisch: Ein Mensch, von dem man später nur die Beine sehen wird, versteckt sich in einem Paket. Die Musikerinnen und Musiker – einschließlich Strobel – haben sich mit braunem Hemd, Hose und Käppi als UPS-Paketboten verkleidet. Das ist nett, aber bis auf die Tatsache, dass ein tanzendes Paket mit nackten Beinen lustig aussieht, zu dünn, um als Gag über den Abend zu tragen.

Echter Entertainer

Strobel ist ganz Entertainer, witzelt mit dem Publikum und verbiegt sich hingebungsvoll auf dem Drehstuhl, auf dem er die erste halbe Stunde sitzt. „Ich habe gehört, manche Leute behandeln meine Lieder im Deutschunterricht. Da will ich ja wirklich nicht hin“, sagt er und spielt „Keine bösen Wörter“ – eine Hommage an Schimpfwörter. Die Witze sind nett, haben aber im Vergleich zu den Texten keine sonderlich lange Haltbarkeit.

Dem Publikum gefällt’s. Die Fans singen textsicher vom ersten Lied an mit, klatschen und jubeln ihm zu. Ein netter Abend, der durch den Spätsommerregen sogar noch zu einer kleinen Party wurde.

Von Kira von der Brelie