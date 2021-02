Frau Herden, was macht man so als Schauspielerin im Lockdown?

Netflixen! Tatsächlich hole ich wahnsinnig viel an Serien, Filmen, Shows und Büchern nach und wegen der ganzen Netflixerei muss ich mich dann irgendwie in Form halten, damit ich am Ende noch in meine Kostüme reinpasse. Ich habe aber auch zwei Krimis gedreht, einen mit Kai Wiesinger, der, das habe ich gelernt, aus Hannover kommt, und einen, in dem ich die Psychotherapeutin von Yvonne Catterfeld spiele. Am Theater sind viele von uns überwiegend in Kurzarbeit. Aber bald bereiten wir uns wieder auf die nächste Spielzeit vor, vieles wird jetzt wahrscheinlich zumindest digital gezeigt werden. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich weiter zu tun habe.

Welche Chancen birgt Streaming für die Zukunft des Theaters?

Anja Herden spielt in dem Solostück „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ gleich zwei Figuren parallel. Quelle: Alexi Pelekanos

Sie werden, sobald es möglich sein wird, ihren Soloabend „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ wieder aufführen. Dort spielen sie gleich zwei Rollen: die einer Entwicklungshelferin und die einer Einwohnerin Ruandas, beide werden Opfer eines Genozids. Wie fühlt man sich in Menschen hinein, die Traumata erlebt haben?

Schauspielen ist ja immer eine Anmaßung. Wenn ich Sie jetzt am Küchentisch morgens beim Frühstück spielen würde, besteht auch das Risiko, dass Sie sagen, „So bin ich nicht, das ist unverschämt“. Man kann ja immer nur versuchen, all die verschiedensten Zustände eines Menschen in sich zu entwickeln und dem eignen Anspruch gerecht zu werden. Dazu braucht es Demut. Ich denke, man sollte fast immer vermeiden besonders interessant sein zu wollen. In speziellen Fällen versucht man durchaus auch, sich das maximal Schlimmste vorzustellen, was man selbst erlebt hat. Man versucht diesen Schmerz in sich zu potenzieren, um in die Nähe von Seelenlagen und Zuständen von Figuren zu kommen die, wie im Fall von „Mitleid“, nahezu Unvorstellbares erlebt haben.

Ist eine eher theoretische Herangehensweise also gar nicht unbedingt nötig? Wie viel muss man lesen?

Ich habe mich natürlich viel mit Literatur und Dokumentarfilmen zu dem Thema beschäftigt. Aber im Laufe eines Lebens speichern wir in uns ja unzählige Bilder und Realitäten von bestialischen menschlichen Handlungen. Das Entsetzen beginnt mit dem Erfahren vom Holocaust und es begleitet uns mit den täglichen Nachrichten. Der Mensch an sich, ist einfach fähig zu diesen Dingen. Das müssen wir täglich aushalten. „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ macht bewusst, welche Traumata und seelischen Deformationen dieses Aushalten zur Folge haben kann. Auch deswegen ist das Stück so wichtig.

Stellen sie als Schauspielerin lieber eine Figur dar, die gut beim Publikum ankommt oder eine unsympathische Rolle?

Das Schlimme ist, dass wir natürlich alle in diesem Beruf so wahnsinnig gern geliebt werden wollen. Das ist in unserer Matrix als Schauspieler*innen angelegt. Andererseits sind besonders in der klassischen Literatur die negativ besetzten Figuren, die großen Intriganten und Intrigantinnen, mitunter die spannendere Aufgabe. Das sind dann natürlich oft Männerfiguren. Aber es entwickelt sich ja glücklicherweise mehr und mehr dahin dass die Geschlechtervorgabe in den Besetzungen keine alles entscheidende Rolle mehr spielt.

Sie haben auch schon Männerrollen gespielt, in einem Stück, das nun wegen der Pandemie verschoben wurde, hätten sie den Gott Dionysos dargestellt. Wie vermeidet man beim Gender-Switching Klischees?

Ich bin ehrlich gesagt ein Riesenfan von Klischees. Irgendjemand hat mal gesagt: „Wir werden alle nackt geboren und der Rest ist Travestie.“ Travestie ist Klischee und ich liebe Travestie. Natürlich wackeln nicht alle Frauen mit dem Hintern oder sind zickig – aber es sind Dinge, die vorkommen, oder? Warum sollen wir nicht davon erzählen? Das gilt für Macho-Posen bei Männern genauso wie für viele andere phänotypische Details. Wenn ein Klischee allerdings lediglich der Geschlechter Diffamierung dient sollte es selbstverständlich keine Option sein.

Sie haben schon in Filmen und Serien mitgespielt, sind aber immer hauptsächlich im Theater geblieben. Warum ist das Theater schöner?

Weil ich den Prozess des Theaters mag. Ich mag diese vielen, vielen Stunden der Proben, des sich Einarbeitens in eine Rolle und dass man mit Kolleg*innen in eine Geschichte hineinwächst, Sachen ausprobiert und verwirft. Manchmal mag ich den Prozess vielleicht sogar mehr als die Aufführung – obwohl nein, doch nicht, es gibt natürlich viele wundervolle Aufführungen. Außerdem mag ich das ganze Theater als Biotop, den Ort, die Flure, die verschiedenen Abteilungen. Ich mag Theaterkantinen, Pförtner*innen, Werkstätten, rote Vorhänge und Garderoben.

Und was mögen sie nicht?

Es fällt mir leider oft schwer Stücke zu lesen, ich finde das immer irre anstrengend. Aber wenn ein Stück bei der Leseprobe gemeinsam gelesen wird ändert sich das. Dann beginnt es in mir zu leben und eine Geschichte zu werden.

Bevor sie nach Hannover gezogen sind, haben sie in Wien gelebt, davor unter anderem in Zürich, Berlin und Köln. Wie ist denn das hannoversche Publikum so?

Die Hannoveraner und Hannoveranerinnen sind unheimlich offen, dankbar, interessiert und liebevoll. Das finde ich wirklich ungewöhnlich. Im Sommer nach dem ersten Lockdown, bei den Abenden im Hoftheater habe ich das besonders gemerkt, da haben wir das Publikum zum Beispiel gebeten, uns im Vorfeld Lieder zu schicken mit einer kleinen Geschichte dazu oder Bücher mitzubringen, aus denen wir ihnen dann vorgelesen haben. Da kam großes, oft sehr persönliches Feedback. Ich mag Formate, an denen man nah am Publikum dran ist, oder es auch mal interaktiv wird. Hoffentlich wird das bald wieder möglich sein.

„Wir haben uns nach jedem Abend beim Publikum bedankt“: Anja Herden. Quelle: Hannah Gehmacher

Und da machen dann auch zurückhaltende Norddeutsche gern mit?

Man muss natürlich sensibel sein, wenn man so etwas mit dem Publikum macht, aber ich finde die Hannoveranerinnen und Hannoveraner überhaupt nicht zurückhaltend. Unser Projekt im Sommer hat genau deshalb so toll funktioniert. Ein Paar hatte Tränen in den Augen, als wir für sie ihren Song gesungen haben. Es gab Menschen im Publikum, die das Wort ergriffen und der ganzen Runde etwas von sich erzählt haben.

Was wünschen Sie sich für dieses Jahr?

Natürlich, dass wir als Schauspielerinnen und Schauspieler weitermachen können, aber mit Ruhe. In der Spielzeit vor dem zweitem Lockdown habe ich es als so beglückend empfunden, wenn in meinem Soloabend 20 Leute saßen. Wir Schauspieler*innen haben uns in der Phase oft nach den Vorstellungen beim Publikum bedankt. Ich wünsche mir, das wir diese Nähe zum Publikum und diese Freude aneinander halten und weiterentwickeln können.

Anja Herden wurde 1970 in Bielefeld geboren und hat an der Folkwang Universität der Künste in Essen ihre Schauspielausbildung absolviert. Sie stand in diversen Theatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Bühne. Nebenbei arbeitet sie für Hörfunk und Fernsehen. 2018 war sie für ihre Darstellung in dem Soloabend „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ in der Kategorie „Beste weibliche Schauspielerin“ für den Nestroy-Theaterpreis nominiert.

Anja Herden wird, sobald es möglich ist, wieder in ihrem Soloabend „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“, als auch dem Stück „Dance Nation“ zu sehen sein. Ab März wirkt sie außerdem an der Erarbeitung eines digitalen Formats mit dem Regisseur und Choreografen Guy Weizman mit.

Von Nadine Wolter