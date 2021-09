Hannover

Eigentlich ist noch Pause. Die Eröffnungspremiere der neuen Spielzeit am Schauspiel (Molières „Der eingebildete Kranke“) ist erst für den 24. September geplant (davor, gibt es einige Extras wie etwa den „Markt für nützliches Wissen und Nicht-Wissen“ an diesem Sonntag). Und jetzt gab es im kleinen Ballhof 2 eine Vor-Vor-Spielzeiteröffnung. Anna-Kirstine Linke, die in Hamburg Regie studiert, präsentiert ihre Diplomarbeit. Die Regisseurin, die erst ganz am Anfang ihres Berufsweges steht, hat sich mit dem interessanten Thema „Fallen“ auseinandergesetzt. In der recht fragmentarischen Produktion geht es um alles, was für junge Menschen der Fall ist: musikalische Vorlieben, Ängste, wie man so ankommt, Liebesgefühle, Angst vor Verletzungen. Es geht um den Künstler Bas Jan Ader, der verschiedene Kurzfilme zum Thema Fallen gedreht hat, und spannende Fälle wie die verschwundene Fliegerin Amelia Earhart.

Tanz vermag – zumindest zeitweilig – die Schwerkraft zu überwinden: Anna-Kirstine Linke in „Fallen“. Quelle: Kerstin Schomburg

Die Regisseurin arbeitet mit dem Schauspieler David Attenberger zusammen. Beide sitzen an Tischchen an den Seiten der Spielfläche und tippen in ihre Laptops. Die Texte erscheinen auf Bildschirmen, manchmal liest eine synthetische Stimme die Word-Dokumente vor. Das Textwerk, die Videoschnipsel, die Spotify-Playlisten auf den Leinwänden, das ist alles ziemlich stark.

Nicht so stark ist allerdings das Bild, das einen Mann zeigt, der am 11. September aus dem World Trade Center stürzt. Und der dazugehörende Text ist eine Frechheit. Auf der Leinwand steht, dass Zeitungen das Bild gedruckt hätten, um das voyeuristische Interesse ihrer Leser zu bedienen. Viele, sehr viele Zeitungen haben das Bild damals gerade nicht gedruckt. Aber das Theater zeigt es in XXL und tut so, als sei das jetzt nicht voyeuristisch. Merkwürdig.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch das Abarbeiten der Requisiten, die auf der Bühne herumliegen, nervt ein bisschen. Man weiß: Wenn die Boxhandschuhe und das Fluggeschirr ins Spiel gekommen sind, wird die Sache zu Ende sein. Bei den langweiligen Stellen, von denen es einige gibt, wartet man sogar ein bisschen darauf. Aber das ist nicht so schlimm, es handelt sich ja um eine Anfängerinnenarbeit.

Merkwürdig ist der Umgang mit den Bühnentechnikern. Als die Regisseurin, die hier auch als Performerin auftritt, das Fluggeschirr angelegt hat und sich auf einer Leiter stehend vom Bühnentechniker am Drahtseil festbinden lässt, würdigt sie ihn keines Blickes. Und auch beim Abbau der Gerätschaft gibt es kein dankbares Nicken. Nichts. Sie tut so, als sei der Techniker das, worin sie gerade war: Luft. Arbeitet man jetzt so im Theater zusammen? Oder war sie in einer Rolle, aus der sie hätte fallen können? Und wenn schon: Ein tiefer Fall wäre das ja nicht gewesen.

Auch am Sonnabend, 11. September, im Ballhof 2

Von Ronald Meyer-Arlt