Hannover

Wenn mehrere farbige Flüssigkeiten miteinander gemischt werden, kann das zu spektakulären Effekten führen. Die hannoversche Künstlerin Anne Nissen arbeitet mit den Verwirbelungen, die bei derartigen Mischexperimenten entstehen. In ihrer Ausstellung „Fluid“, die bis zum 3. Oktober in der Weißen Halle der Eisfabrik zu sehen ist, präsentiert sie eine Videoinstallation, die auf mehreren Leinwänden die Verwirbelung verschiedenfarbiger Flüssigkeiten zeigt.

Die Farbexplosionen in Zeitlupe sind sehr eindrucksvoll und auch recht meditativ, man kann sich gut in ihnen verlieren. Und sie drängen sich keinesfalls in den Vordergrund. Man kann sich die ruhigen Farbverwirbelungen auch als Hintergrund für ein Konzert oder eine Lyriklesung vorstellen. Die soll es auch geben. Zur Finissage der Ausstellung am 3. Oktober liest in der Eisfabrik um 18.30 Uhr die Lyrikerin Sabine Göttel.

Von Ronald Meyer-Arlt