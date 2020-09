Hannover

Bekannt wurde die Künstlerin, weil sie erfolgreich Maß an der Vergangenheit nahm. Nachdem die 1967 geborene Antje Schiffers ihr Studium als Meisterschülerin von Walter Dahn an der HBK Braunschweig beendet hatte, reiste sie, ohne sich groß Gedanken um die Finanzierung zu machen, in ihr Sehnsuchtsland Italien. Dort bot sie wie schon ihre Kollegen im 18. und 19. Jahrhundert ihre Malkünste an – im Austausch gegen Kost und Logis – und das mit Erfolg. Sie malte, was man sich von ihr wünschte: den Blick auf Meer, Stadt und Land oder auch das Porträt ihrer Gastgeber und deren Kinder.

Die Künstlerin ist für ihre Arbeiten an abgelegene Orte gereist. Quelle: Katrin Kutter

Nebenbei, das heißt selbst beauftragt, entstand so auch der Blick in das Innere einer italienischen Bar. Die kleine Bleistiftzeichnung „O.T.“ aus dem Jahr 2001 ist nun als großes Wandbild in Schiffers Ausstellung mit dem Titel „Ländliche Produktivkräfte“ im hannoverschen Sprengel-Museum zu sehen. Die Schau begleitet das Erscheinen einer lesenswerten, vor allem aber ansehenswerten Monografie über das Werk der Künstlerin. Sie ist der 75. Band in der von der Stiftung Niedersachsen herausgegebenen Reihe „Kunst der Gegenwart aus Niedersachsen“.

Ländlichkeit als Teil der DNA

Die Ausstellung heißt „Ländliche Produktivkräfte“ aus mehreren Gründen. Bei ihren frühen Reisen gegen Kost und Logis, die Schiffers auch nach Russland, Kasachstan und Kirgisien führten, hat sie sich überwiegend auf dem Land aufgehalten, weniger in den Städten. Sie kommt selbst vom Bauernhof und ist daher an allem Ländlichen interessiert. Es ist gewissermaßen Teil ihrer DNA.

Aus „Village Shop“ wird die „Village Show“. Daniel Anum Jasper aus der Nähe der ghanaischen Hauptstadt Accra malte es für ein gleichnamiges Projekt in Leipzig. Quelle: Katrin Kutter

Schiffers Interesse speist sich aber auch aus der Überzeugung, dass es den ländlichen Raum in politischer, ökonomischer und kultureller Weise gegenüber der Stadt zu stärken gilt, damit wir ihn als Ort einer alternativen und lohnenden Lebensweise umso besser entdecken können. Das machen viele ihrer Werke und Projekte deutlich, von denen die Kuratorin Gabriele Sand einige auf der Museumsstraße in einem eindrucksvollen Parcours vorstellt. Immer folgen sie einem Kunstbegriff, der sich nicht im reinen L’art pour l’art erschöpft, sondern dem Ideal der „sozialen Plastik“ annähert, wie Joseph Beuys sie beschrieben hat.

Deal: Malerei gegen Film

So hat Antje Schiffers für einen Kongress zu Alltag, Politik und Kultur im ländlichen Raum eine Reihe von Kulissen geschaffen. Aus ihnen wählten die Redner jeweils eine aus, vor der sie dann sprachen. Wenn die Kulissen im Sprengel-Museum als Installation präsentiert werden, bei der man sie, bis auf ein Wandbild, im Einzelnen gar nicht sehen kann, wird deutlich, wie sehr die Idee das treibende Motiv des Werkes ist.

Selbstermächtigungsprozesse bestimmen auch ein Projekt, mit dem Schiffers eine Weiterentwicklung ihrer ursprünglichen Tauschgeschäfte betreibt. Unter dem Titel „Ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben“ hat die Künstlerin Bäuerinnen und Bauern angeboten, ihren Hof zu malen, wenn sie ihrerseits dafür in einem Video ihre Arbeit und Ihren Alltag filmen und kommentieren.

In ähnlicher Weise ist auch ein Projekt zu verstehen, bei dem Antje Schiffers seit 2003 mit zwei Kolleginnen zusammenarbeitet: Wapke Feenstra aus Rotterdam und Kathrin Böhm aus London. Die Initiative besitzt eine eigene Webseite, www.myvillages.org, auf der man die Ziele, Programme und bisherigen Unternehmungen der drei Künstlerinnen abrufen und studieren kann.

Mitreißende Geschichten über Land und Leute

Ein Langzeitprojekt von Myvillages ist der „International Village Shop“, bei dem die Künstlerinnen zusammen mit Dorfbewohnern in aller Welt Dinge herstellen, die dann in ländlichen Läden verkauft werden.

Kunsttassen bei der Ausstellung "Ländliche Produktivkräfte" Quelle: Katrin Kutter

Die Version eines solchen Ladens ist auch im Sprengel-Museum zu sehen, und ein Video dokumentiert seine Produkte. Sie erzählen mitreißende Geschichten über Land und Leute. Und darauf kommt es nicht weniger an, als auf ihren ökonomischen Nutzen – im Museum sogar mehr. Deshalb werden die Dinge dort auch nicht verkauft, sondern ausschließlich betrachtet und als kulturelle Artefakte gewürdigt.

Die Ausstellung ist bis zum 17.01.2021 im Sprengel-Museum zu sehen. Das Buch, „ Antje Schiffers“, erschienen im Wallstein-Verlag, kostet 19,80 Euro.

Von Michael Stoeber