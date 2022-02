Hannover

Es ist ja immer wieder erstaunlich, wenn 60 Musikerinnen und Musiker vollkommen synchron spielen. Man braucht sich also nicht wundern, wenn es auch mal nicht klappt. Das Orchester ist bei einer Abschlussnote nicht ganz mit dem Solisten zusammen? Das ist nichts, was man vom Auftritt des Dirigenten Antonello Manacorda bei der NDR Radiophilharmonie im Großen Sendesaal berichten müsste. Aber dann passiert es noch mal. Und noch mal. Und immer wieder. Die winzigen Verschiebungen wachsen sich so doch zu einem größeren Problem aus: Irgendwie ist hier der Wurm drin.

Dabei ist der Pianist Denis Kozhukhin ein wunderbarer Solist. Sein kraftvolles, sehr plastisches Spiel passt bestens zum muskulösen Klavierkonzert von Edvard Grieg. Es ist charakteristisch vor allem in seinem dunklen und vollen Klang, exzentrisch aber ist es nicht: Kozhukhin vermeidet abrupte Tempoverschiebungen und führt alle musikalischen Linien zu einem jeweils logischen Ende. Warum das Zusammenspiel zwischen ihm und dem Orchester an den neuralgischen Punkten so unpräzise ist, bleibt etwas rätselhaft.

Sportlicher Schumann

Bemerkenswert sind solche Kleinigkeiten, weil Manacorda zu den interessantesten Kandidaten für die Nachfolge von Chefdirigent Andrew Manze gehört, der Hannover im kommenden Jahr verlassen wird. Der 52-jährige Italiener macht seit Langem durch seine erfolgreiche Arbeit mit der Kammerakademie Potsdam auf sich aufmerksam. Er ist ein versierter Operndirigent und gastiert derzeit bei immer renommierteren Orchestern – im Mai wird er erstmals die Berliner Philharmoniker leiten. Mit der Radiophilharmonie aber scheint er zumindest nicht auf Anhieb zu harmonieren.

Beim zweiten Stück des Abends sind immerhin die Koordinationsprobleme verschwunden. Schumanns zweite Sinfonie ist ein etwas sperriges Stück, das einem Dirigenten viel Gestaltungswillen abverlangt. Manacorda setzt auf eine raffiniert sportive Version, er treibt das Tempo manchmal bis an die Grenze des technisch Machbaren, aber nie darüber hinaus. Das macht eher das rasante Scherzo zum Zentrum des Werkes als den abgründigen langsamen Satz und ist sehr eindrucksvoll. Ganz richtig aber ist es wohl nicht.

Von Stefan Arndt