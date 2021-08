Hannover

Mehrere archäologische Verbände haben an die Bundesregierung appelliert, afghanische Archäologen außer Landes zu schaffen und vor den Taliban in Sicherheit zu bringen. „Etliche afghanische Kollegen haben über viele Jahre mit uns gearbeitet, sie waren an deutsch-afghanischen Projekten beteiligt“, sagt die Direktorin des hannoverschen Landesmuseums, Katja Lembke, die auch Vorsitzende des Deutschen Archäologen-Verbandes (DArV) ist. „Wir bitten Sie, gerade diese Deutschland verbundenen Menschen, deren Leben akut von Verhaftung, Rache und Misshandlung bis hin zum Tod bedroht ist, zu retten“, heißt es in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin und das Bundesaußenministerium.

„Einige Kollegen haben schon Drohbriefe erhalten“

Neben den afghanischen Ortskräften, die für die Bundeswehr gearbeitet hätten, dürften die afghanischen Archäologinnen und Archäologen nicht vergessen werden, sagt Lembke. Die Sprengung der großen Buddha-Statuen von Bamiyan im Jahr 2001 habe den Hass der Taliban auf alle vorislamischen Altertümer offenbart – und ihren Hass auf diejenigen, die sich solcher Monumente annehmen. „Einige Kollegen haben schon Drohbriefe erhalten“, sagt Lembke.

Bei einem Anschlag der Taliban im Jahr 2018 war der Archäologe Abdul Wahab Ferozi getötet worden. „Bewahren Sie unsere Kollegen vor einem ähnlichen Schicksal“, heißt es in dem Brief an die Bundesregierung. Sie fürchte, dass das Kulturerbe Afghanistans bedroht sei, sagt Lembke. „Vor allem aber ist jetzt humanitäres Handeln nötig, um den Menschen in Gefahr zu helfen.“

Von Simon Benne