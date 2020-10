Hannover

Als die Künstlerin Pepa Salas Vilar vor zehn Jahren von Spanien nach Deutschland kam, wich die Farbe aus den Gesichtern der Menschen auf ihren Bildern. Sie wurden grau. Das hing nicht mit den klimatischen Verhältnissen zusammen, sondern mit Fragen der Identität. Farbe sei ein Identitätsmerkmal, meint die Künstlerin. Sie wollte ihren Figuren die Identität nehmen, sie sollten allgemein und modellhaft wirken.

Zwischen freundlich und gefährlich

Die fahlen Gesichter haben etwas Bedrohliches an sich. Sie wirken wie traumatisiert oder wie Boten einer kommenden Katastrophe. Das steht manchmal in merkwürdigem Widerspruch zu den Haltungen der Figuren in den Bildern. Die Menschen sehen darauf oft aus wie für Fotografien hergerichtet. Es ist ein merkwürdiges Flirren in der Kunst der Malerin, die ihr Atelier in den Räumen der Eisfabrik in der Südstadt hat. Die Bilder oszillieren zwischen freundlich und gefährlich, harmlos und heftig.

Bilder wie Traumsequenzen

Das mag auch daran liegen, dass die Künstlerin gern fremde Perspektiven einnimmt. In ihrer neuen Ausstellung, die bis zum 11. November in der Marktkirche zu sehen ist, versucht sie die Welt – ein bisschen – mit den Augen eines Wals zu sehen. „ El ojo de la ballena – das Auge des Wals“ ist der Titel der Ausstellung. Unterwasserszenen gibt es aber kaum, dafür taucht der Körper eines Wals immer mal wieder unvermutet auf der Kleidung oder auf Gesichtern von Figuren in auf. Pepa Salas Vilars Werke wirken wie Traumsequenzen – und wer sagt, denn, dass Wale nicht träumen?

Pepa Salas Vilar: „ El ojo de la ballena – das Auge des Wals". Bis zum 11. November in der Marktkirche .

Von Ronald Meyer-Arlt