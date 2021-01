Hannover

„Konservative Muster“ – so nennt die Künstlerin und Aktivistin Lydia Waldmann ihre Ausstellung, die coronabedingt mit einem Livestream auf Youtube eröffnet wurde. Mit ihrer Raum- und Audioinstallation im Rathaus möchte sie auf die rechtliche Ungleichbehandlung von Regenbogenfamilien, etwa lesbischen Paaren mit Kindern, aufmerksam machen.

Das Problem vieler Paare: In Deutschland wird die Mutterschaft der Gebärenden zugewiesen, was auch heißt, dass die Partnerin der Mutter nicht automatisch Mutter wird. Sie muss das Verfahren einer Stiefkindadoption durchlaufen – ein juristisch häufig weit aufwendigerer Prozess als die Anerkennung der Vaterschaft.

„Warum ändert die Politik nichts?“

Waldmann, die selbst dieses Verfahren gerade durchläuft, kann nicht verstehen, warum dieser Unterschied zwischen Vater- und Mutterschaft gemacht wird. Daher sei auch das Politische der Ausgangspunkt ihrer Kunst gewesen, erzählt sie bei der Ausstellungseröffnung. Als die Erkenntnis kam, dass sie nicht wie andere Eltern behandelt wird, habe sie sich gedacht: „Die Politik muss etwas ändern, aber warum ändert die Politik nichts?“ Ihre Antwort: „Das sind konservative Muster.“

„Ich denke, es ist selbstverständlich, dass wir alle Muster haben“, sagt Waldmann. Sie selbst könne man durchaus auch als konservativ bezeichnen. „Doch problematisch wird es dann mit konservativen Mustern, wenn man verharrt.“ Gerade dieses Verharren, so scheint es, möchte die Künstlerin aufbrechen.

Poesie und Paisleymuster

Das gelingt ihr gerade bei den audiovisuellen Beiträgen der Ausstellung, für die sie viele unterschiedliche Elemente zusammengetragen hat. Während die Kamera über lange Stoffbahnen – von Paisleymustern bis zur Spitze – und aneinandergefügten Blättern aus Gesetzestexten gleitet, lässt die Künstlerin zu dem Thema viele Menschen zu Wort kommen. So berichtet etwa die Leiterin des Pflegekinder- und Adoptionsdienstes der Stadt Hannover vom alltäglichen Umgang der Behörde mit der rechtlichen Situation von Regenbogenfamilien. In einem weiteren Ausschnitt erzählen eine lesbische Mutter und ein Vater von der Schwangerschaft und der Geburt ihrer Kinder.

Besonders eindringlich aber ist das Gedicht einer Frau, in dem diese von den schönen, alltäglichen Momenten ihrer Schwangerschaft berichtet. „Du bist Mama“, sagt die Verfasserin an ihre Partnerin gewandt. „Du hast jetzt schon so viel gemacht und Du liebst so sehr, genau wie ich und das alles hast Du nicht gemacht, um zu hören, dass erst im nächsten Sommer geprüft wird, ob Du auch eine Bindung zu Deinem Sohn hast, damit der Adoption zugestimmt wird.“

Von Alina Stillahn