Hannover

Was ist Freiheit? Und wo beginnt sie wirklich? Die KZ-Überlebende Isabelle Choko erlebte ihre Befreiung in Bergen-Belsen 1945 jedenfalls nicht als triumphale Lebenswende: „Ich sah nach rechts und links und dachte: ,Wir sind frei. Wir sind frei, aber wozu? Um zu sterben?’“, erinnerte sich die junge Frau aus Polen im Rückblick: „Was ist das, frei zu sein? Wir liegen auf dem Boden, ohne Nahrung, ohne etwas zu trinken, in einem Zustand, den man nicht beschreiben kann.“

Feierlicher Festakt: Dutzende von Besuchern kamen zur Ausstellungseröffnung im Landtag. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zehntausende KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangene wurden im heutigen Niedersachsen 1945 von der NS-Herrschaft befreit. Mit ihrem Schicksal beschäftigt sich jetzt eine Ausstellung im Landtag, die Studierende der Leibniz-Uni mit der Gedenkstätte Bergen-Belsen konzipiert haben.

Erschütternde Fotos und Texte

Mit teils erschütternden Fotos und Texten wie dem von Isabelle Choko dokumentiert die Ausstellung „Befreit! Und dann?“, welche Wege die gequälten Menschen nach 1945 nahmen – Sinti und Juden, Behinderte, Gefängnisinsassen. Die Ausstellung „beleuchtet ein wichtiges historisches Kapitel Niedersachsens, wissenschaftlich fundiert aufgearbeitet und hervorragend gestaltet“, sagte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta bei der Eröffnung.

Musikalische Umrahmung: Yuri Shundyak und Damir Ochaev (v.l.) spielten bei der Eröffnung der Ausstellung. Quelle: Tim Schaarschmidt

In den Tagen nach der Befreiung der Lager versorgten Alliierte und Rot-Kreuz-Schwestern die Befreiten, die teils in Notlazaretten unterkamen. Tausende starben noch dort an den Folgen der Haft. Die Rückkehr in ihre Heimat gestaltete sich für die Verschleppten oft schwierig. In westeuropäischen Ländern wurden sie zwar als Helden gefeiert. In der Sowjetunion jedoch verdächtigte man sie oft der Kollaboration, viele landeten im Gulag.

Jüdischen Befreiten, die teils ihre kompletten Familien verloren hatten, war der Weg in die USA oder nach Palästina zudem durch rigide Einreisebeschränkungen verstellt. Die Ausstellung solle Überlebende aber nicht nur als willenlose Opfer, sondern als handelnde Akteure zeigen, sagt Kurator Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

Jüdisches Leben in Bergen-Belsen

Tatsächlich wurde ausgerechnet Bergen-Belsen mit der Befreiung am 15. April 1945 zur größten jüdischen Gemeinde Nachkriegsdeutschlands. Bis zu 15.000 Juden, meist aus Osteuropa, lebten dort teils noch Jahre nach dem Krieg als entwurzelte „Displaced Persons“ (DPs) – und entfalteten unter widrigen Umständen neues jüdisches Leben. Schon im Juli 1945 erschien die erste Ausgabe der jiddischen Lagerzeitung „Unzer Sztyme“; Fotos in der Ausstellung zeigen Chanukka-Feiern in Bergen-Belsen.

Gleichwohl endeten die traumatischen Erlebnisse nicht 1945. Viele Überlebende hatten lebenslang schwer an ihnen zu tragen, und manche gaben einen Teil der Last an die nächste Generation ihrer Familie weiter.

Ein neues Leben in Hannover: Die Ausstellung widmet dem Auschwitz-Überlebenden Salomon Finkelstein ein eigenes Kapitel. Quelle: Tim Schaarschmidt

Manche der Verschleppten blieben dauerhaft in Deutschland – wie der aus dem polnischen Lodz stammende Salomon Finkelstein, der 2019 als hoch angesehener Zeitzeuge mit 96 Jahren in Hannover starb.

„Er plante eigentlich eine Emigration in die USA, im Land der Täter wollte er nicht bleiben“, sagte seine Tochter Daniela Finkelstein im Zeitzeugengespräch bei der Ausstellungseröffnung. Dann aber fand er Freunde – andere Überlebende und Deutsche, die mit den Nazis nichts im Sinn gehabt hatten.

„Er hat wenig erzählt“

Innerlich habe ihr Vater noch lange auf gepackten Koffern gesessen, sagt die 49-Jährige. „Jemand, der verfolgt wurde, wird ein Leben lang Sorge haben, dass es wieder passiert.“ Eher unterschwellig hätten seine Erlebnisse den Alltag der Familie geprägt. Erst spät, in den Neunzigerjahren, fing er an, öffentlich darüber zu sprechen – bis dahin hätten seine drei Töchter kaum Details erfahren. „Er hat aus dem gleichen Grund wenig erzählt, aus dem wir ihn nicht danach gefragt haben – wir wollten uns gegenseitig schützen“, sagt Daniela Finkelstein.

Als sie als Schülerin am Ratsgymnasium ein Referat über Auschwitz hielt, beschaffte sie sich Informationen aus Büchern – nicht von ihrem Vater, der dort gewesen war. Heute leitet Daniela Finkelstein als Therapeutin eine Einrichtung für traumatisierte Flüchtlinge. Ihre Berufswahl, sagt sie, habe viel mit der familiären Prägung und den Erlebnissen ihres Vaters zu tun: „Seine Geschichte ist auch unsere Geschichte.“

Die Ausstellung ist im Landtag bis zum 24. September zu sehen.

Von Simon Benne