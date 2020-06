Hannover

Heiter weiter: Zur Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown präsentiert die Galerie Robert Drees eine Ausstellung mit Gemütsaufhellern. Die gezeigten großformatigen und farbenfrohen Bildern der Baselitz-Schülerin Tine Benz wirken allesamt fröhlich und unkompliziert. Zumindest auf den ersten Blick. Oftmals sind es Literatur-Zitate, wie „Wunder muss man selber machen“, die bei ihr zu einem Bild-Titel werden. Und aus unterschiedlichsten visuellen Zitaten bestehen auch ihre Bilder.

Manche Farbigkeit erinnert an Gerhard Richter, viele Bildelemente sind Zitate aus Landschaftsfilmen, abfotografiert aus Fernsehsendungen und ergänzt aus ihrem eigenen, mittlerweile an Fundstücken überbordenden Archiv an Natur- und Stadtfotografie. Aus diesen Fragmenten entstehen bei Tine Benz neue Naturdarstellungen und Großstadtbilder, die keinen konkreten Ort mehr darstellen, sondern einen Überall-Ort präsentieren.

Flirrende Reflexionen

Sie sind meist voll von Reflexionen, von Lichtern, die sich vielschichtig dekorativ auf Fassaden, Wasseroberflächen oder Himmels- und Landschaftsstreifen spiegeln. Genau diese Reflexionen scheinen die eigentliche Attraktion ihrer Arbeiten zu sein. In ihnen liegt stets ein Hauch von Melancholie, weil ihnen eben die Tiefe fehlt. Und weil in den Stadtbildern der Mensch nur noch irrlichternd als flirrende Reflexion am Leben ist.

Manchmal täuscht eben der erste Blick und alles ist auf einmal viel komplizierter.

Galerie Robert Drees: Tine Benz „A Deep Breath of Life“. Bis 19. September.

Von Frank G. Kurzhals