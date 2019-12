Hannover

Eine der zurzeit lebendigsten Livebands Europas kommt aus Flandern: Im belgischen Gent schufen die Sänger und Gitarristen Maarten Devoldere und Jinte Deprez vor 15 Jahren als Jugendliche eine erste Basis für das, was sie zusammen mit drei Kollegen heute als Balthazar auf die Bühne bringen. Ihre betörende Mischung aus Funk, Rock, Pop und Soul lockt auch etwa 400 zumeist junge Fans in die Sechzigerjahrehalle auf dem Faust-Gelände. Obwohl es schwer fällt, bei der Vielzahl an komplexen Rhythmen stillzustehen, genießen die meisten von ihnen die Songs des neuen Albums „Fever“, das Anfang des Jahres erschien, konzentriert, als wollten sie sich nichts entgehen lassen.

Dessen Titeltrack steht symptomatisch für den neuen, verdichteten Sound der Band. Während auf der Bühne ein kontrolliertes Durcheinander von leidenschaftlichen Posen und Positionswechseln das Auge beschäftigt, singen Devoldere und Deprez: „I get the fever every time you touch my mind.“ Es ist eine rituelle Beschwörung mit samtigen, verzögerten Beats, die direkt das Rückenmark anzupeilen scheinen, eine düstere, schwüle Séance, auf die sich hin und wieder kurz die Geister von Prince und den Bee Gees verirren – mitsamt Falsett und Surfgitarren.

Irgendwie schaffen es die fünf jungen Belgier, zugleich verrucht und verschroben zu sein, ihre rhythmische Wucht ungebremst in die neuen Songs einschlagen zu lassen und dabei dennoch ausgesprochen entspannt zurückgelehnt zu bleiben. Die intensive Durchdringung von Komplexität und Leichtigkeit ist unter anderem der Eigenständigkeit geschuldet, mit der die einzelnen Musiker agieren, seit sie sich als Band eine Auszeit genommen hatten. Nach dem dritten Album „Thin Walls“ waren Motivation und Kreativität vor vier Jahren schwer greifbar geworden. Also arbeiteten alle Beteiligten an Soloprojekten, um alleine Neues auszuprobieren.

Die wiedervereinte Eigenständigkeit wird auf der Bühne eindrucksvoll bei Stücken wie „Grapefruit“ oder „I’m Never Gonna Let You Down“ deutlich, die das Publikum zum Jubeln bringen. Da taucht plötzlich eine verzerrte Posaune auf, als würde eine Herde junger Elefanten durch die Dschungelbeats traben, über das Pochen, Tackern und Blubbern der anderen Instrumente legt sich kurz eine kratzende Violine, immer wieder blitzen fremde Genres wie Gospel, Folk oder Barjazz auf. In „Changes“ schließlich übernimmt endgültig die Basedrum die Kontrolle über den Herzschlag der Zuhörer – sich der entfesselten Coolness der Belgier auf der Bühne zu entziehen erweist sich als fast unmöglich.

