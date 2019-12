Hannover

So macht das der clevere Gärtner: Er besieht sich, was im heimischen Garten wächst und gedeiht, fügt von außen ein paar exotische Blüten hinzu, formt daraus ein schönes Gebinde und kann einen neuen bunten Strauß präsentieren. Und schon hat Hannover ein neues Festival. Wieder. Denn bis vor zehn Jahren gab es „ Hannover Barock“ schon.

„Der schönste Barocksaal mindestens Norddeutschlands“, so Herrenhausens Obergärtner Ronald Clark in seiner kurzen Begrüßung, ist eben ein prächtiger Klangraum. Prompt bringt das erste Gastensembe einen Lokalbezug mit: Das Kammerorchester „Il pomo d’oro“ beschwört in seinem Namen die goldenen Äpfel der Hesperiden. Die konnte im alten Griechenland nur Herakles rauben – und der wartet auf einem Wandgemälde neben der Bühne schon auf die rechte Zeit für seine List.

Ausflug in die Tierwelt

Die Neuauflage des kleinen Musikfests verspricht in den nächste Wochen Spannendes aus dem hiesigen Barock-Gewächshaus und beginnt jetzt mit einem ebenso glanzvollen Ausflug in die Klangwelt der von Georg Friedrich Händel beschworenen und besungenen Tierwelt. Die amerikanische Krimiautorin und bekennende Händel-Prophetin Donna Leon, die in dieser Eigenschaft hier nicht zum ersten Mal auftritt, hat ihre „Spurensuche“ nach Tieren und Tönen in Händels Welt schon als geistreiches Buch vorgelegt – hier kommt das Hörbuch, das im Galeriegebäude zu besuchen sich lohnt.

Wenn Donna Leon sich löst von ihrem Manuskript und plastisch erzählt, dann entführt sie uns in den Zoo der sehr menschlichen Gefühle, in dem die Taube für treue Liebe steht, der Löwe aber für Kampfesmut. Und in dem auch die „ Fake News“ der barocken Bestiarien nicht fehlen. Ist ja auch egal, ob es den Phönix gibt oder nicht, wenn nur jeder weiß, was und wer gemeint ist. In Händels Liebes- und Treueverwirrspiel „Admeta“ steht er als Symbol der wiedererwachten Liebe und wird von Inga Kalna einfühlsam bis eindringlich beschworen.

Tierbeschwörungen mit Liebe und Wärme

Die lettische Sopranistin ist in diesem Musikzoo für die nichtaggressiven Arten zuständig: für die Taube und die Turteltaube und sogar für den Nachtfalter; von den Motten, die das Licht umschwirren, haben Geliebte immer gerne gesungen. Inga Kalna widmet sich diesen Tierbeschwörungen mit Liebe und Wärme, sie hat einen wohltönenden Sopran, der zwar das Galeriegebäude kraftvoll fluten kann, aber auch im verhauchenden Tremolo präsent ist. Das ist stimmlich klug geführt und immer stimmungsvoll.

Die Amerikanerin Vivaca Genaux hat es musikdramatisch leichter. Als Mezzosopranistin ist sie für die zupackenderen Tiere und die dazu passenden Klänge zuständig. Sie zitiert den zornigen Löwen und die tapfere Tigerin, ist rachesuchende Schlange und verleiht selbst Fröschen etwas Bedrohliches, immerhin gehören sie in Händels Oratorium „Israel in Egypt“ zu den biblischen Plagen.

Im Opernleben ist Genaux zwar gerne in Hosenrollen unterwegs, aber Tierfelle stehen ihr ebenso gut (ihr Konzertoutfit aber auch). Die in Alaska geborene Tochter einer Mexikanerin hat eine stupende Gesangstechnk samt expressiver Mimik, sie reißt mit. Und wird vom frauendominierten Ensemble „Il pomo d’oro“ tatkräftig unterstützt. Wenn Genaux den zornig rasenden Löwen beschwört, dann röhrt das Naturhorn, dann bebt ihr Kinn. Tiger klingen bei Händel übrigens noch fauchender: Da gibt es auch zwei Hörner zu hören.

Am Ende des kurzen und kurzweiligen Arienabends stehen friedfertige und versöhnliche Töne. Nach dem Liebesduett der Turteltauben gibt es nach dem starken Beifall im sehr gut besuchten Galeriegebäude als Zugabe noch das Duett „Io t’abraccio“ aus Händels Oper „Rodelina“. Da kommen allerdings keine Tier vor. Es sei denn, man zählt die Schmetterlinge im Bauch des wiedervereinten Paares mit.

Das nächste Konzert: Weihnachtskonzert des Niedersächsischen Staatsorchesters am 21. Dezember um 19,30 Uhr und am 22. Dezember um 17 Uhr.

Lesen Sie auch:

Commissario Brunetti ermittelt weiter.

Von Rainer Wagner