Hannover

Es sind verspielte Kreationen. Filigran sind die Gitter am Maschseeufer gestaltet. Mit großer Leichtigkeit hat der Künstler kleine Enten und Fische in sie eingearbeitet. Es ist, als sollten sie an der Löwenbastion einen Kontrapunkt zu den martialischen Raubkatzen des NS-Bildhauers Arno Breker gleich nebenan setzen.

Ein Meister: Prütz (r.) mit einem Gesellen bei der Arbeit am Gitter für die Löwenbastion. Quelle: Rimkus

Geschaffen hat die Gitter, die neben den dominanten Löwen oft unbeachtet bleiben, der Künstler Siegfried Prütz um 1934. „Er war ein absoluter Virtuose der Schmiedekunst“, sagt Andreas Rimkus. Seit Jahren erforscht der 59-Jährige Leben und Werk von Siegfried Prütz (1900-1939). Rimkus, selbst versierter Kunstschmied, hat in Springe den „Weg zur Kunst“ etabliert, ein faszinierendes Schmiedelabor mit vielen Metallinstallationen. Und Prütz ist einer seiner Säulenheiligen.

Schweres Material, leichter Stil

„Der Mann konnte mit Eisen malen“, sagt Rimkus. „Mozart der Schmiede“ – so hat er seine Prütz-Biografie betitelt, die er gerade fertiggestellt hat. In dem reich illustrierten, mit zahlreichen Fotos und Dokumenten aufwendig gestalteten Buch zeichnet er die bewegte Vita von Prütz nach. Dieser ist heute fast vergessen, doch zu seiner Zeit war der gebürtige Kieler einer der angesagtesten Eisenkünstler überhaupt.

Andreas Rimkus am Gitter der Löwenbastion. Quelle: Simon Benne

Prütz, der auch malte und zeichnete, kreierte mehr als 1000 Schmiedereiwerke – Leuchter und Türdrücker, Sonnenuhren und Lampen. Unter anderem stattete er mit seinen Objekten die Villa von Pelikan-Chef Fritz Beindorff aus, doch er schuf auch Arbeiten für Kirchen und öffentliche Gebäude. Dabei fand er im Umgang mit dem schweren Material einen ganz eigenen, leichten Stil.

Seit 1929 lehrte Prütz, der die Kunsthandwerkerkolonie Gildenhall bei Neuruppin mitbegründet hatte, als Professor an der Kunst- und Gewerbeschule Hannover. Wirtschaftlich hatte der Künstler, der zeitweise in Isernhagen lebte, immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Er starb 1939 im Alter von nur 39 Jahren.

Andreas Rimkus und Ko-Autor Kersten Flenter stellen die Prütz-Biografie „Mozart der Schmiede“ am 12. September beim Tag des offenen Denkmals in Springe, Weg zur Kunst 2, vor. Von 11 bis 17 Uhr sind dort auch Originale von Prütz zu sehen.

Von Simon Benne