Hannover

Die Ideen für seine Krimis findet Burkhard Wetekam an den schroffen Steilküsten von Hiddensee, im Bodden zwischen dem alten, leicht heruntergekommenen Barth und dem aufstrebenden Seebad Zingst, in den Städten Stralsund und Greifswald. „Die Landschaft erzählt mir die Geschichten“, sagt der Autor jetzt bei der Auftaktlesung zur neuen Reihe „WortOrt“ der Kulturgemeinschaft Vinnhorst. Ein Jahr lang werden nun einmal im Monat nacheinander zehn Autoren aus Hannover aus ihren Büchern lesen.

Wetekam wohnt in Döhren, seine Krimis spielen an der Ostsee

Wetekam lebt in Döhren, schreibt aber seit fünf Jahren Ostseekrimis, macht aber auch vieles andere, im Sommer hat er für eine Ausstellung Erinnerungen aus der Pandemie-Zeit gesucht. Er hat den diesjährigen Schreibwettbewerb „Kurt“ gewonnen. Als er bei der Lesung Döhren mit Vinnhorst vergleicht („auch ein historischer Kern, ein Dorf in der Stadt“) erntet er aus dem Publikum vehementen Protest: „Vinnhorst ist einmalig.“

Einzigartig ist sicher die Kiezkultur, die die Vinnhorster Kulturgemeinschaft initiiert und die auch immer wieder Zuschauer aus umliegenden Stadtteilen wie Hainholz, Stöcken und Ledeburg sowie aus Langenhagen anzieht. Das hat auch Petra Dreyer-Schlinker festgestellt, die „erst seit 20 Jahren“ in Vinnhorst lebt, wie sie selbst witzelnd sagt. Freundinnen aus anderen Gegenden seien immer ganz neidisch, wenn sie hörten, was in Vinnhorst alles geboten werde. Dass sie mit ihrer Enkelin eine Krimilesung im eigenen Viertel besuchen kann und nicht in die City fahren muss, das findet sie sehr gut.

Breites Kulturangebot für alle Generationen

Es gibt Skatrunden, Spielenachmittage, Kabarettabende, Konzerte, Männer- und Frauenstammtische, aber auch ein ganz neues kulturelles Bildungsangebote, wie Brigitte Steck vom Verein „Kulturgemeinschaft Vinnhorst“ sagt. Dazu sollen Instrumentalunterricht, aber auch eine Vorlesezeit gehören. „Wir wollen neue Zielgruppen ansprechen“, sagt Vorstandsmitglied Jürgen Lüders.

Die Reihe „WortOrt“ stellt hannoversche Autorinnen und Autoren in den Vordergrund. Wetekams Hauptfiguren sind Tom, ein Privatermittler, seine Freundin Klara, eine Erzieherin und Künstlern, und die Polizistin Silke. Seine Ortbeschreibungen sind realitätsgetreu: „Ich setze fiktive Geschichten in reale Landschaften.“ Oft fotografiert Wetekam die Orte, an denen seine Krimis spielen. Manchmal sieht er eine Stelle, eine Eisdiele oder eine Bucht, und denkt sich dazu die passende Kriminalgeschichte aus: „Ich habe richtig fiese Gedanken.“ In seinen Büchern geht es um Fischbrötchen und Umweltskandale, getötet werden kleine Jungen oder unliebsame Klimaforscher.

Zehn Lesungen mit Hannover-Autoren sind geplant

Ende Januar 2022 gibt es die nächste Veranstaltung in der Reihe, die die Kulturgemeinschaft zusammen mit dem Kulturbüro Hannover auf die Beine gestellt hat: HAZ-Redakteur Bert Strebe liest am 27. Januar Lyrik und Prosa, „Krimi-Förster“ Christian Oehlschläger präsentiert am 24. Februar „Die Hasenpfote“, den 7. Fall seines Celler Ermittlerduos. Am 31. März gibt Marco Sagurna einen Einblick in seine Werke. Am 28. April liest Nikola Huppertz bereits ab 17 Uhr aus ihrem Buch „Ich und Nikita und der Adopteur“, am 19. Mai stellen Wolfram Hänel und Ulrike Gerold mit Rockgitarrist Arndt Schulz ihren Roman „Der Tote vom Steintor“ vor. Die Lesungen sind kostenlos, um Voranmeldung per Mail unter info@kultur-in-vinnhorst.de wird gebeten.

