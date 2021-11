Hannover

Fahnen haben bisweilen etwas Kriegerisches. Das kann man auch ins Gute wenden, wie Asmus Petersen (1928–2019) zu Lebzeiten bewiesen hat – einige seiner „Fahnen der Liebe“ zeigt das Café Anna Blume in Stöcken, erinnert damit an den besonderen hannoverschen Künstler, Maler, Dichter und Schriftsteller.

40 Fahnen für den Kirchentag

40 Fahnen – nur einige davon sind erhalten – hatte Petersen 2005 anlässlich des Evangelischen Kirchentages entworfen. Die komplette Präsentation muss imposant gewesen sein. Petersen ist dabei, typisch für ihn, weit über die kirchliche Botschaft hinausgegangen. Er zitiert nicht nur das Hohelied Salomos, anderes aus der Bibel, sondern auch ganz weltlich die Beatles, Heinrich Heine, Humphrey Bogart und Whitney Houston.

„I will always love you“: Fahne von Asmus Petersen. Quelle: Henning Queren

Der jetzige Ort der Präsentation ist trefflich, das Kulturcafé hat sich in der ehemaligen Aufbahrungshalle des Stöckener Friedhofs etabliert und lädt nun hier zur Meditation über die Unsterblichkeit dieser Himmelsmacht ein: Wenn es da heißt „Die Liebe hört niemals auf“.

Ausstellung läuft bis Ende des Jahres

Und dass Asmus Petersen auch ganz anders konnte, das erklärte Ulrich Krempel in der Eröffnungsrede, zitierte aus einem wunderbar angeschrägten Theaterstück, in dem der liebe Gott, ein Künstler, ein Galerist, der Museumsdirektor und der Kulturdezernent an der Himmelspforte über die Weiterungen der hohen und doch so käuflichen Kunst diskutieren.

Bis 31. Dezember im Kulturcafé Anna Blume auf dem Stöckener Friedhof.

Von Henning Queren