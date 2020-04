Hannover

Das Landesmuseum hat eine neue Betriebswirtschaftliche Leiterin. Künftig wird sich Carmen Klünder an der Seite von Direktorin Katja Lembke um die kaufmännischen Angelegenheiten des Museums kümmern. Klünder, geboren 1981 in Hameln, war zuletzt bei der Nord/LB tätig. Im Landesmuseum wird die Wirtschaftswissenschaftlerin insbesondere für Finanzen, Controlling, Personalverwaltung und Gebäudemanagement tätig sein. Sie tritt die Nachfolge von Matthias Görn an, der von April 2012 bis Juni 2019 im Landesmuseum tätig gewesen und dann zur Stadtentwässerung gewechselt war.

Die Arbeit im Landesmuseum sei ihr eine Herzensangelegenheit, sagt Klünder: „Dort kann ich berufliches und privates Interesse verbinden“, sagt sie. Direktorin Katja Lembke erklärte, sie freue sich auf die Zusammenarbeit – es gelte jetzt, die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen. Derzeit ist das Landesmuseum wegen der Corona-Krise geschlossen; hinter den Kulissen wird jedoch eine große Ausstellung über Leonardo da Vinci aufgebaut.

