Wie bereits im vergangenen Jahr unterstützt die Stadt die hannoverschen Chöre in den Sommermonaten mit Open-Air-Probenorten. Um trotz der Corona-Beschränkungen in möglichst großen Gruppen gemeinsam singen zu können, werden Flächen in Gärten und Parks im ganzen Stadtgebiet zur Verfügung gestellt. „Die Chöre können wieder aufatmen – zumindest im Freien“, teilte Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf am Mittwoch mit.

Die Nachfrage nach den Flächen ist offenbar groß: Bereits wenige Stunden nach der Bekanntgabe hatten sich 15 Chöre für die Freiluftprobenorte angemeldet. Bei den Treffen der Sängerinnen und Sänger gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsvorschriften der Corona-Verordnung. Außerdem müssen alle beteiligten Chormitglieder vor Probenbeginn einen Impf- oder Genesungsnachweis oder eine Bescheinigung über einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Acht Probenorte im Freien

Unter anderem im Hermann-Löns-Park in Kleefeld dürfen Chöre wieder proben. Quelle: Samantha Franson

Organisiert wird die Vergabe der Plätze wie im vergangenen Jahr vom Niedersächsischen Chorverband. Interessierte Chöre können sich dort per E-Mail unter an office@ndschorverband.de anmelden.

Zur Verfügung stehen insgesamt acht Freiluftprobenorte: In Limmer die Grünverbindung Zur Schwanenburg West, die Linden-Wiese am Bürgerhaus Misburg, der Ihmepark Nord in der Calenberger Neustadt, der Von-Alten-Garten in Linden-Mitte, die Grünfläche Alte Bult sowie die Grünfläche vor dem Wilhelm-Busch-Museum, der Stadtpark und der Hermann-Löns-Park in Kleefeld.

Von Stefan Arndt